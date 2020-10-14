Беларусь рассчитывает максимально уйти от импорта природного газа

По его словам, цитирует interfax.by в Беларуси рассчитывают, что "следующая пятилетка, в том числе в связи с вводом АЭС, даст развитие новым электротехнологиям, которые позволят максимально исключить из топливно-энергетического баланса природный газ, нефтепродукты и заместить их электротехнологиями". "Это в свою очередь приведёт к развитию возобновляемых источников энергии и максимальной их интеграции энергосистему", - считает Малашко.





Он добавил, что в следующей пятилетке в республике планируют ввести в эксплуатацию не менее 500 МВт теплогенерирующих мощностей с использованием биотоплива в системе жилищно-коммунального хозяйства.



