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Беларусь рассчитывает максимально уйти от импорта природного газа

Беларусь рассчитывает максимально уйти от импорта природного газа, углеводородов в следующие пять лет, сообщил журналистам заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко.

По его словам, цитирует interfax.by в Беларуси рассчитывают, что "следующая пятилетка, в том числе в связи с вводом АЭС, даст развитие новым электротехнологиям, которые позволят максимально исключить из топливно-энергетического баланса природный газ, нефтепродукты и заместить их электротехнологиями". "Это в свою очередь приведёт к развитию возобновляемых источников энергии и максимальной их интеграции энергосистему", - считает Малашко.

Он добавил, что в следующей пятилетке в республике планируют ввести в эксплуатацию не менее 500 МВт теплогенерирующих мощностей с использованием биотоплива в системе жилищно-коммунального хозяйства.
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