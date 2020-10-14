Льготные кредиты МВФ из-за коронавируса получили почти все, кто хотел – но только не Беларусь под управлением Александра Лукашенко, пишет Салiдарнасць.

Деньги раздавали направо и налево

В конце сентября стало известно: Международный валютный фонд выдал властям 81 страны кредиты на почти $100 млрд. для преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса.





Весной в том же МВФ рассказали, что о финансовой поддержке из-за Covid-19 попросили около 80 стран. Газета The New York Times сообщала, что за помощью обратились в основном государства с развивающейся экономикой.





Среди них были и белорусские власти. Но месяц назад в МВФ объявили, что им $940 млн решили не выдавать.

Почему Беларусь хотела получить этот кредит

Десятки стран попросили взаймы у МВФ, осознавая выгодность сделки – прежде всего из-за льготных условий кредита. Детали не раскрываются, но весной писали о возможности или низкой, или даже нулевой ставки.





В сентябре заместитель министра финансов Беларуси Андрей Белковец признал: «Мы пытались получить эти ресурсы, они очень льготные».





Кроме того, судя по всему, МВФ не выдвигал странам жестких требований по тому, на что нужно потратить выданные деньги. Там забрасывали полученные миллионы долларов в бюджетный котел.





Беларусь тем временем продолжает остро нуждаться в деньгах. По просьбе Александра Лукашенко власти России заявили о выделении Беларуси $1,5 млрд. – и в Минске ждут не дождутся первого транша.





Но зависимость от Москвы таким образом только увеличивается.

Почему Беларуси денег не дали

Так почему МВФ, раздававший миллиарды долларов направо и налево, денег белорусским властям так и не дал? За это, судя по всему, нужно «благодарить» персонально Лукашенко.





Официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что «жесткий условий» для Беларуси не выдвигали. Нужны были лишь гарантии в виде «мер по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями ВОЗ».

Версия Александра Лукашенко такова (он ее озвучивал с апреля): якобы МВФ требовал от Беларуси ввести «карантин, изоляцию, комендантский час», что было для страны неприемлемым.





На самом деле еще в том же апреле глава миссии ВОЗ в Беларуси Патрик О'Коннор заявил: «Из наших рекомендаций вытекает, что мы рекомендуем в дополнение к принимаемым мерам обеспечение физического дистанцирования. Это не обязательно карантин и комендантский час».





Среди прочего в ВОЗ советовали властям Беларуси приостановить массовые собрания, в частности религиозные, спортивные и культурные мероприятия, а также предоставить гражданам возможность для дистанционной работы и учебы.





Вместо этого Лукашенко называл коронавирус «психозом» и демонстративно провел в Минске парад на 9 мая, хотя его перенесли даже в Москве.





Позже выяснилось, что в Беларуси в апреле-июне скончалось на 5 605 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сколько получили от МВФ соседи

На преодоление экономических последствий эпидемии коронавируса МВФ одобрил выделение по более $200 млн Молдове и Грузии. $375 миллионов на борьбу с COVID-19 ушли Узбекистану.





Больше всех среди соседей получила Украина. В целом страна получит $5 млрд. на преодоление последствий пандемии. Из них $2,1 миллиарда ушли в Украину уже в июне.





Но в этих странах коронавирус «психозом» не называли, принимали ограничительные меры и смертность от вируса не скрывали…







