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Власти обиделись? МИД Беларуси решил пропесочить посла Украины за переманивание айтишников и не только

МИД Беларуси решил пропесочить посла Украины в синеокой И.Кизима за принятые Киевом решения по упрощению трудовой миграции белорусских айтишников и не только.

«14 октября 2020 г. в Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызван Посол Украины в Республике Беларусь И.Кизим», - сообщила пресс-служба МИД РБ.

Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выражает озабоченность принятием указа президента Украины «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь», «который в нарушение общепринятых правовых норм распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства».


Режим Лукашенко наконец-то сообразил, чем грозит подобный документ не только ПВТ, но и другим отраслям экономики, и, хотелось бы верить, осознал, что все истории о переезде компаний ИКТ в Польшу, страны Балтии и Украину отнюдь не являются сказкой о сереньком бычке, а суровой реальностью, способной серьезно испортить ощущения отельным гражданам.

«Указанный правовой акт нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь», - не стесняется в формулировках ведомство Макея.

В ответ МИД Беларуси, не переходя «красные черты» в отношениях с Украиной, пригрозил применением «ответных мер по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами».
afn.by
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