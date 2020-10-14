«14 октября 2020 г. в Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызван Посол Украины в Республике Беларусь И.Кизим», - сообщила пресс-служба МИД РБ.





Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выражает озабоченность принятием указа президента Украины «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь», «который в нарушение общепринятых правовых норм распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства».









Режим Лукашенко наконец-то сообразил, чем грозит подобный документ не только ПВТ, но и другим отраслям экономики, и, хотелось бы верить, осознал, что все истории о переезде компаний ИКТ в Польшу, страны Балтии и Украину отнюдь не являются сказкой о сереньком бычке, а суровой реальностью, способной серьезно испортить ощущения отельным гражданам.





«Указанный правовой акт нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь», - не стесняется в формулировках ведомство Макея.





В ответ МИД Беларуси, не переходя «красные черты» в отношениях с Украиной, пригрозил применением «ответных мер по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами».



