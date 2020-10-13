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МВФ ожидает падение белорусской экономики в 2020 году

Международный валютный фонд опубликовал сегодня октябрьский доклад World Economic Outlook. В нем он традиционно представил прогноз динамики ВВП стран мира на ближайшие годы.


В частности, экономике нашей страны аналитики МВФ прочат в 2020 году падение на 3 процента, а в 2021 году – подъем на 2,2 процента. Далее, в 2025 году ожидается рост в 1,3 процента.

Правда, нужно сделать одну важную оговорку: нынешний, октябрьский, прогноз по экономике нашей страны был подготовлен до президентских выборов 9 августа.

Для сравнения, в апрельском докладе World Economic Outlook  эксперты фонда оценивали, что белорусский ВВП в 2020 году уменьшится на 6 процентов, а в 2021 году – увеличится на 3,5 процента.

Тогда, однако, составители документа подчеркивали, что прогноз динамики ВВП носит большую степень неопределенности, как и прогноз развития пандемии и последствий, которые она может вызвать.
Belmir.by
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