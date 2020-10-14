+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Клиенты СтатусБанка забрали со счетов почти все деньги. Что происходит с банком?

Еще в конце 2019 года СтатусБанк предлагал клиентам новые сервисы. Например, оплату в магазинах сети «Евроопт» с помощью QR-кодов. Тогда ничто не предвещало ситуации, которая сегодня сложилась в кредитно-финансовом учреждении.

Клиенты СтатусБанка забрали со счетов почти все деньги. Что происходит с банком?
Однако не прошло и полгода, как в СтатусБанке сменился Председатель Правления.  А вскоре на сайте кредитно-финансового учреждения стали появляться регулярные сообщения о закрытии подразделений как в регионах, так и в столице.
 
Кстати, летом этого года ходили упорные слухи о том, что РРБ-Банк собирается то ли покупать, то ли сливаться со СтатусБанком. Однако в СтатусБанке категорически отвергли этот вариант:

— Мы просто передаем права аренды офисных помещений РРБ-Банку. Ни о каких слиянии, интеграции, покупке — речи не идет. СтатусБанк остается. Мы реорганизуем формат своего присутствия в регионах и в Минске, передавая права аренды. Продуктовая линейка банка для физических лиц остается — можете посмотреть ее на сайте нашего банка, — прокомментировали в июле 2020 года ситуацию в СтатусБанке.

И вот новый виток развития событий. Телеграм-канал «ЭКОНОМIКА» опубликовал бухгалтерский баланс СтатусБанка на 1 октября 2020 года.
 
Если верить этим данным, то с начала 2020 года клиенты СтатусБанка забрали из него… 81,7% средств. К 1 октября они хранили в кредитно-финансовом учреждении всего 16,6 млн BYN (около 6,4 млн долларов).

Кстати, в 2019 году Генеральный директор сети магазинов «Евроопт» Андрей Зубков не исключал, что торговая сеть может продать СтатусБанк. Этот шаг позволит «Евроопту» сконцентрироваться на основном виде бизнеса — розничной торговле.
 
Однако, по состоянию на середину октября 2020 года, никакой информации о возможных покупателях СтатусБанка нет.
Инфобанк
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ
Ольга Карач
лукашенко в сизо кгб: вот зачем была встреча с...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]