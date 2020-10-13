+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Урожай в Беларуси не дотянул до плана

13 октября Лукашенко посещает Толочинский район. Здесь он знакомился с перспективами картофелеводства на примере деятельности Толочинского консервного завода, а также заслушал доклад главы Минсельхозпрода по поводу результатов сбора урожая в нынешнем году.


Иван Крупко проинформировал, что к настоящему времени получено 8,1 млн т колосовых и 838 т крестоцветных. Ожидается также урожай кукурузы в размере 1,37 млн т.

В целом урожай составил  10,3 млн т зерна. Министр пояснил, что этот результат немного не дотягивает до поставленной планки в 10,5 млн т.

Тем не менее, Александр Лукашенко считает результат хорошим: "Дай бог, чтобы каждый год мы работали так, как в этом. Сложный год, но тем не менее он относительно урожайный по всем культурам".

Лукашенко также поинтересовался работой созданных недавно в Витебской области интеграционных структур. Губернатор отметил, что пока оценить эффект сложно, прошло лишь полгода с момента создания. При этом, по словам Николая Шерстнева, предприятиям интеграционных структур не хватает оборотных средств для развития. "Фактически они работают только за счет выручки, вкладывая деньги и в развитие животноводства, растениеводства, в строительство и ремонт ферм, модернизацию, - пояснил он. - Не хватает оборотных средств". Кроме того, есть сложности с приобретением сельхозтехники.

Лукашенко в ответ на это напомнил, что государство уже оказало значительную поддержку, в том числе финансовую и материально-техническую, агропромышленному сектору Витебской области и сейчас он должен в большей степени рассчитывать на собственные силы.
Ежедневник
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ
Ольга Карач
лукашенко в сизо кгб: вот зачем была встреча с...
Михаил Пастухов
"Конституционная реформа" или Конституция 1994 г.?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]