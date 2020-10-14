







Если налоговый маневр будет продолжаться так, как он задуман, то к 2024 году стоимость нефти для Беларуси вырастет до мирового уровня и рентабельность переработки на белорусских НПЗ, возможно, упадет. Возможно, Беларусь сократит выпуск нефтепродуктов просто потому, что их негде будет продавать в Европе, где достаточно своих НПЗ. И если строить новый продуктопровод из Беларуси на Приморск или Усть-Лугу, он может оказаться незагруженным. Поэтому теперь этот вопрос нужно увязать с вопросом компенсации за налоговый маневр.

По мнению эксперта, только при условии компенсации Беларуси за налоговый маневр перенаправление белорусских нефтепродуктов на российские порты будет выгодным.





Поэтому нужно ждать стратегического решения на уровне президентов о том, будет ли Россия предоставлять Беларуси компенсацию в обмен на полное перенаправление белорусских нефтепродуктов на российские порты.