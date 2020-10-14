Эксперт назвал основное условие переориентации белорусских нефтепродуктов на российские порты
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что только решение вопроса о компенсациях Беларуси за налоговый маневр создает гарантии долгосрочной переориентации транзита белорусских нефтепродуктов через российские порты. Об этом эксперт рассказал в новом выпуске видеоблога «Энерджайзер» канала «Евразия.Эксперт».
Если налоговый маневр будет продолжаться так, как он задуман, то к 2024 году стоимость нефти для Беларуси вырастет до мирового уровня и рентабельность переработки на белорусских НПЗ, возможно, упадет. Возможно, Беларусь сократит выпуск нефтепродуктов просто потому, что их негде будет продавать в Европе, где достаточно своих НПЗ. И если строить новый продуктопровод из Беларуси на Приморск или Усть-Лугу, он может оказаться незагруженным. Поэтому теперь этот вопрос нужно увязать с вопросом компенсации за налоговый маневр.
По мнению эксперта, только при условии компенсации Беларуси за налоговый маневр перенаправление белорусских нефтепродуктов на российские порты будет выгодным.
Поэтому нужно ждать стратегического решения на уровне президентов о том, будет ли Россия предоставлять Беларуси компенсацию в обмен на полное перенаправление белорусских нефтепродуктов на российские порты.
08:45 14/10/2020
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