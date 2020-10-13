И далеко не все объемы можно объяснить сезонностью. К примеру, останови компании легпрома все станки, они еще четыре месяца могли бы распродавать складские запасы, пишет TUT.BY.





С июня промышленные предприятия активней продавали накопленные за весну складские запасы. За август объем готовой продукции у промышленников снизился на 93,3 млн рублей и составили к началу осени 5,21 млрд рублей. Однако соотношение запасов и производства показывает худший результат за аналогичный период последних пяти лет. На 1 сентября запасы готовой продукции промышленности составили 71,5% от того, что промышленность производит в среднем за месяц.

В легкой промышленности на складах накопилось в 4,4 раза больше продукции чем в среднем производится в месяц. Месяцем ранее легпром поставил пятилетний рекордный запасов и объема производства — запасов на складах лежал объем продукции как за 4,5 средних месяца производства. Не помог отрасли «оживший» в августе объем выпуска, по итогам восьми месяцев он все еще на 4 процентных пункта ниже прошлогоднего показателя.





Запасы обуви на начало сентября превышали объем производимых в месяц в 9,5 раза. Шерстяных и льняных тканей было больше в 5,3 раза, чулочно-носочных изделий — в 5,7 раза, кожи и сумок — в 6,3 и 6,5 раза соответственно. В пищевой промышленности на складах собралось в 4,3 раза больше производимых в среднем в месяц крахмалов, сахара на складах лежит 237% от среднемесячного объема производства.





Производители вычислительной, электронной и оптической аппаратуры закончили август с запасами продукции 260% от выпускаемого в месяц.





У производителей фармацевтической продукции тоже на складах 203% от производимой в месяц продукции, у производителей машин и оборудования — 196%.





Тракторов на складах стоит 186% от среднестатистического месячного объема производства, автомобилей-самосвалов — 273%, станков для обработки металлов больше в 3,2 раза, экскаваторов и ковшовых погрузчиков — в 4,1 раза. Запасы грузовых автомобилей составляют 232% среднемесячного выпуска, а прицепов и полуприцепов 245%.



