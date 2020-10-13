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Головченко: Ипотека - это "основной инструментарий в жилищном строительстве"

Ипотека в Беларуси должна полноценно заработать в следующей пятилетке. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Роман Головченко, отвечая на вопрос о задачах для строительной отрасли в программе социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы,

Передает корреспондент БЕЛТА.

"Задача у строителей - давать объемы. Что в советское время, что сейчас, что в будущем. Для этого нужно развивать материально-техническую базу строительных организаций, нужно, чтобы было достаточно кредитных ресурсов, чтобы заработала по-настоящему ипотека", - отметил Роман Головченко.

По мнению премьер-министра, ипотека - это "основной инструментарий, который позволяет массово нарастить жилищное строительство".


Кроме того, одна из задач пятилетки - обеспечить в стране равномерное распределение трудовых ресурсов. "Надо принять целый ряд решений, которые позволят обеспечить децентрализацию населения. Предложить в том числе возможность строительства жилья в населенных пунктах, которые находятся вблизи областных центров или Минска", - сказал глава правительства.

Поскольку в программе социально-экономического развития до 2025 года запланировано строительство крупных промышленных объектов, то работники будущих предприятий также должны быть обеспечены жильем, считает Роман Головченко.
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