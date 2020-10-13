



"Задача у строителей - давать объемы. Что в советское время, что сейчас, что в будущем. Для этого нужно развивать материально-техническую базу строительных организаций, нужно, чтобы было достаточно кредитных ресурсов, чтобы заработала по-настоящему ипотека", - отметил Роман Головченко.





По мнению премьер-министра, ипотека - это "основной инструментарий, который позволяет массово нарастить жилищное строительство".









Кроме того, одна из задач пятилетки - обеспечить в стране равномерное распределение трудовых ресурсов. "Надо принять целый ряд решений, которые позволят обеспечить децентрализацию населения. Предложить в том числе возможность строительства жилья в населенных пунктах, которые находятся вблизи областных центров или Минска", - сказал глава правительства.





Поскольку в программе социально-экономического развития до 2025 года запланировано строительство крупных промышленных объектов, то работники будущих предприятий также должны быть обеспечены жильем, считает Роман Головченко.



