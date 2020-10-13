Все формулировки в тексте предельно мягкие, но суть ясна — в данный момент позиция одного сотрудника может рассматриваться, как точка зрения всего кредитно-финансового учреждения в целом.





Телеграм-канал Белсат опубликовал фото предупреждения, которое получили работники Белагропромбанка.

До сих пор информации о том, что в белорусских банках рассылают такие предупреждения, не было.



