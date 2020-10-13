+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

«Банк работает на благо нашего государства и народа». Работников банков предупреждают?

В СМИ появилась фотография предупреждения, которое якобы получили работники одного из крупных белорусских банков.

Все формулировки в тексте предельно мягкие, но суть ясна — в данный момент позиция одного сотрудника может рассматриваться, как точка зрения всего кредитно-финансового учреждения в целом.

Телеграм-канал Белсат опубликовал фото предупреждения, которое получили работники Белагропромбанка.
 
До сих пор информации о том, что в белорусских банках рассылают такие предупреждения, не было.
Инфобанк
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ
Ольга Карач
лукашенко в сизо кгб: вот зачем была встреча с...
Михаил Пастухов
"Конституционная реформа" или Конституция 1994 г.?
Павел Знавец
ЗАЯВЛЕНИЕ Павла Знавца.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]