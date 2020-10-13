«Банк работает на благо нашего государства и народа». Работников банков предупреждают?
В СМИ появилась фотография предупреждения, которое якобы получили работники одного из крупных белорусских банков.
Все формулировки в тексте предельно мягкие, но суть ясна — в данный момент позиция одного сотрудника может рассматриваться, как точка зрения всего кредитно-финансового учреждения в целом.
Телеграм-канал Белсат опубликовал фото предупреждения, которое получили работники Белагропромбанка.
До сих пор информации о том, что в белорусских банках рассылают такие предупреждения, не было.
15:15 13/10/2020
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