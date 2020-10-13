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«Амкодор» рассматривает вариант размещения производства в Новозыбкове

ОАО «Амкодор» рассматривает вариант размещения производства в Новозыбкове. Об этом сообщил председатель совета директоров ОАО «Амкодор» Александр Шакутин во время посещения Новозыбковского машиностроительного завода (Брянская область).



По его словам, с каждым днем «Амкодор» увеличивает объемы производства.

«Соответственно возникла необходимость в дополнительных площадях, и мы рассматриваем вариант размещения производства в Новозыбкове», - сказал Александр Шакутин.

После осмотра НМЗ он резюмировал, что цеха в хорошем удовлетворительном состоянии и пригодны для производства: «Здесь достаточно большая площадь, более 120 тысяч кв. м. Мы заинтересованы в обширных площадях, поскольку планируем создать производство спецмашин для дорожно-строительной отрасли: автогрейдеры, экскаваторы, фронтальные погрузчики, бульдозеры и другие. При полном цикле есть возможность создания 2 000 рабочих мест».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе посольства Беларуси в России, в рамках визита делегации ОАО «Амкодор» во главе с председателем совета директоров Александром Шакутиным в Брянскую область состоялась встреча с главой этого российского региона Александром Богомазом.

На встрече обсуждался вопрос расширения площадей для реализации масштабных проектов в промышленности предприятием «АМКОДОР».
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