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Карточки некоторых банков могут не срабатывать в ночь на 16 октября. Но это не хакеры

Банковский процессинговый центр проинформировал о проведении технологических работ 16 октября с 3:20 до 6:30. В это время возможны перерывы в обслуживании держателей карт в торговых терминалах и банкоматах.



Услугами центра пользуются следующие белорусские банки:

АСБ Беларусбанк;
БПС-Сбербанк;
Белагропромбанк;
Белинвестбанк;
Паритетбанк;
Банк «Решение»;
БНБ-Банк;
БТА Банк;
БСБ Банк;
Франсабанк;
Цептер Банк.

Ранее в телеграм-каналах появлялись сообщения анонимных хакерских команд, в которых платежная система называлась в числе возможной мишени для атак со стороны хакеров, называющих себя «Кибер-партизанами» и выступающих против действующей власти после президентских выборов 2020 года. Им уже удавалось взломать некоторые госресурсы в сети Интернет.
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