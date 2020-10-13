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Адвокат: Рассчитываем, что три сотрудника PandaDoc уже до конца недели будут на свободе

В начале сентября четырех сотрудников IT-компании PandaDoc задержали и обвинили в мошенничестве. 11 октября на свободу вышел один из них, директор Дмитрий Рабцевич. Адвокат Антон Гашинский, который представляет PandaDoc, рассчитывает, что уже до конца недели и другие сотрудники будут на свободе, пишет Tut.by.




— То что выпустили Диму Рабцевича из СИЗО — хороший, позитивный шаг. Но в СИЗО остаются еще трое наших ребят, которые ни в чем не виновны. Только освобождение всех может показать готовность властей идти на диалог и искать пути выхода из сложившейся ситуации. Компания PandaDoc готова предпринять максимум усилий для того, чтобы ее сотрудники оказались на свободе, — подчеркнул Гашинский.

Следствие активно работает по расследованию этого дела и установлению всех обстоятельств. Запланирован ряд следственных действий, после чего может быть принято решение об изменении меры пресечения.

Как ранее сообщалось, в компании считают, что обвинение не соответствует действительности. В следственном изоляторе сейчас остаются главный бухгалтер Юлия Шардыко, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап.
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