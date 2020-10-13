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Беларуси грозит перегрев экономики и девальвация

Рекордный обвал ЗВР и огромный отток депозитов из банков смешали карты Нацбанку Беларуси.


Официальные прогнозы по росту цен в Беларуси скорее всего будут сорваны. По некоторым признакам экономика начинает движение в новый 2014 год, пишут banki24.by.

В основных направлениях денежно-кредитной политики на 2020 год содержится официальный прогноз по инфляции. Согласно нему в декабре рост цен в годовом выражении не должен превысить 5%.

Еще 12 августа глава НБРБ Павел Каллаур не исключал, что власти смогут уложиться в собственный прогноз по инфляции. Тогда Каллаур заявил, что «в оставшиеся до конца года месяцы годовая инфляция будет находиться в пределах 5–5,3%».

Последовавшая после выборов девальвация белорусского рубля, рекордный обвал ЗВР и огромный отток депозитов из банков смешали карты регулятору.

Статистика по инфляции за сентябрь вышла обескураживающей. Сводная инфляция в сентябре составила 0,94%, но одновременно базовая инфляция достигла 1,36%.

Базовая инфляция — это рост цен без учета позиций, на которые распространяется госрегулирование, и без позиций, цены на которые скачут по сезону (фрукты и овощи). Получается, что в сентябре свободные и менее волатильные цены выросли быстрее, чем несвободные и волатильные.

Это плохой знак для любого центробанка, обычно он говорит, что в экономике начинает раскручиваться инфляционная спираль.

Базовая инфляция за месяц в размере 1,36% — это много или мало? Если сравнить данный показатель с другими месяцами, то окажется, что в сентябре-2020 отмечалась самая высокая инфляция за 55 месяцев.

Ситуация была хуже лишь в феврале 2016-го, когда базовая инфляция составила 1,6%. Даже в марте 2020-го, когда «зайчик» обвалился к доллару и евро, базовая инфляция была ниже, чем в сентябре, — 1,12%.

Мрачная картина открывается, если перевести инфляцию в годовые темпы. В августе сводная инфляция в годовом выражении была равна 5,6%, а в сентябре подскочила до 6,1%, базовая инфляция выросла с 4,3% до 5,4%.

При этом целями Нацбанка на 2020 год были 5% и 4% соответственно. Власти утвердили и поквартальную разбивку инфляции. За 9 месяцев сводный рост цен не должен был превысить 3,6%, базовый — 3,3%. По факту получилось 4,7% и 5%.

Так как для 4 квартала характерна более высокая инфляция, чем для июля—сентября, уже можно говорить, что официальный прогноз по ограничению инфляции будет сорван. Вопрос состоит лишь в размере этого срыва — на сколько процентных пунктов реальный рост цен превысит прогнозный.

Впервые с 2014 года Нацбанк не укладывается в официальный прогноз по инфляции. Что же стало причиной таких чрезвычайных событий? Судя по всему, смена кадров в правительстве в начале лета привела к корректировке экономической политики.

Премьер Головченко и его команда собираются во что бы то ни стало не допустить падения ВВП по итогам года. Эта задача скорее всего невыполнима, но в ходе попыток достичь цели можно наломать немало дров. Потенциальный перегрев белорусской экономики отражается в нескольких индикаторах.


Наиболее показательные из них — динамика складских запасов и сопоставимая динамика базовой инфляции в Беларуси и России. Складские запасы несколько месяцев подряд накапливаются по графику кризисного 2015 года. Спрос на продукцию белорусской промышленности остается слабым, но предприятия продолжают омертвлять оборотные средства на складах.

В нормальной ситуации динамика базовой инфляции в Беларуси синхронизирована с изменениями в России. Однако в августе и сентябре в РБ начался резкий рост базовой инфляции, чего не фиксировалось в РФ.

У нас годовая инфляция ускорилась с июля с 3,8% до 5,4%, а в России — только с 3% до 3,3%. Базовая инфляция в России немного ускоряется за счет понижения базы сравнения по 2019 году, а в Беларуси значимый рост пошел и за счет негатива в 2020-м.

По косвенным признакам заметно, что в августе и сентябре белорусы поддержали директивными кредитами госсектор, а россияне такого не делали. Момент истины может наступить 14 октября. В этот день Нацбанк примет решение по размеру ставки рефинансирования. На сегодня она равна 7,75% годовых.

Фон для снижения ставки явно негативный. Если под давлением лоббистов из правительства ставку все-таки уменьшат, это резко повысит вероятность нового 2014 года.
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