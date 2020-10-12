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В России оштрафовали производителя поддельного «Лидского кваса»

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала на 262 тысячи российских рублей ООО «Экопродукт» и его должностное лицо. Российский производитель незаконно использовал название популярного белорусского бренда — «Лидский квас».



В феврале 2020 года ФАС признала действия российской компании недобросовестной конкуренцией: производитель поместил на упаковку своего напитка название кваса «Лидский», который уже долгое время выпускается белорусским ОАО «Лидское пиво».

Более того, на этикетки своего продукта «Экопродукт» добавил надписи «Новый дизайн» и «Новый формат», чтобы создавать у потребителей ложное впечатление о том, что представленный товар — напиток оригинального производителя, но в новой упаковке. При этом производство «Лидского кваса» компании «Экопродукт» никак не было связано с производством в Лиде.

В начале октября ФАС России наложила административные штрафы за недобросовестную конкуренцию на ООО «Экопродукт» и его должностное лицо в размере 250 тыс. и 12 тыс. российских рублей соответственно.
Agronews
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