«Радоваться рано». Основатель PandaDoc прокомментировал информацию о выходе из СИЗО Дмитрия Рабцевича
Напоним, что после встречи Александра Лукашенко в СИЗО с Виктором Бабарико и рядом задержанных членов Координационного совета, на свободу вышли два человека. Мера пресечения была изменена в отношении бизнесмена и активиста штаба Бабарико Юрия Воскресенского, а также директора PandaDoc Дмитрия Рабцевича.
Освобождение своего сотрудника прокомментировал BBC основатель IT-компании Микита Микадо.
"У нас сейчас нет деталей. Основная информация, что Диму отпустили, но радоваться рано, так как три человека все еще в тюрьме", - уточнил бизнесмен.
Микадо в конце сентября заявлял dou.ua, что открывает новый офис PandaDoc в Украине и что уже около 60 минских сотрудников переехали в Киев, Львов и Одессу.
16:31 12/10/2020
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