ЕС предлагает уменьшить финансовую помощь официальному Минску













В заявлении говорится, что ЕС требует от Минска прекращения полицейского противодействия протестам, освобождения всех задержанных и начала диалога с руководством протестного движения.





Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге высказались за введение санкций против Александра Лукашенко, если ситуация в стране не улучшится. Однако сроки, в которые решение будет реализовано, не уточняются.





«Совет ЕС готов к новым ограничительным мерам против институтов и высокопоставленных чиновников, включая Лукашенко, если ситуация не улучшится», — говорится в заявлении.