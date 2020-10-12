ЕС предлагает уменьшить финансовую помощь официальному Минску
Евросоюз намерен сократить сотрудничество с властями Беларуси и одновременно расширить помощь гражданскому обществу: общественным организациям, независимым СМИ и жертвам насилия, сообщается в заявлении Совета ЕС.
В заявлении говорится, что ЕС требует от Минска прекращения полицейского противодействия протестам, освобождения всех задержанных и начала диалога с руководством протестного движения.
Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге высказались за введение санкций против Александра Лукашенко, если ситуация в стране не улучшится. Однако сроки, в которые решение будет реализовано, не уточняются.
«Совет ЕС готов к новым ограничительным мерам против институтов и высокопоставленных чиновников, включая Лукашенко, если ситуация не улучшится», — говорится в заявлении.
15:03 12/10/2020
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