+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

ЕС предлагает уменьшить финансовую помощь официальному Минску

Евросоюз намерен сократить сотрудничество с властями Беларуси и одновременно расширить помощь гражданскому обществу: общественным организациям, независимым СМИ и жертвам насилия, сообщается в заявлении Совета ЕС.




В заявлении говорится, что ЕС требует от Минска прекращения полицейского противодействия протестам, освобождения всех задержанных и начала диалога с руководством протестного движения.

Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге высказались за введение санкций против Александра Лукашенко, если ситуация в стране не улучшится. Однако сроки, в которые решение будет реализовано, не уточняются.

«Совет ЕС готов к новым ограничительным мерам против институтов и высокопоставленных чиновников, включая Лукашенко, если ситуация не улучшится», — говорится в заявлении.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ
Ольга Карач
лукашенко в сизо кгб: вот зачем была встреча с...
Михаил Пастухов
"Конституционная реформа" или Конституция 1994 г.?
Павел Знавец
ЗАЯВЛЕНИЕ Павла Знавца.
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]