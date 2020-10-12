В Беларуси готовятся изменения в налоговое законодательство









Руководитель МНС уверяет, что налоговое законодательство не претерпит существенных изменений, а скорее будет усовершенствовано. "Главой государства было отмечено, что Налоговый кодекс у нас неплохой, но жизнь не стоит на месте, надо соответствовать реалиям времени, - отметил он. - В течение полугода - восьми месяцев рабочая группа должна сформулировать предложения и внести их. Кодекс вступит в действие с 2022 года".





По его словам, при подготовке поправок специалисты будут руководствоваться прежде всего тем, чтобы сделать налоговое законодательство еще более простым для понимания и использования, а также более справедливым в вопросах налогообложения.





"Мы постараемся реализовать эти подходы через повышение цифровизации налоговой системы, через повышение электронного взаимодействия налоговой службы с субъектами хозяйствования и гражданами", - сказал Сергей Наливайко. Он обратил внимание, что исходя из опыта МНС по внедрению различных электронных систем, после их запуска в эксплуатацию существенно повышаются собираемость платежей, прозрачность деятельности субъектов хозяйствования.





Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать изменения ставок отдельных налогов или объединения некоторых платежей, министр не исключил такой возможности. "Наверное, какие-то платежи будут объединены. Может быть, устранены. Но сегодня могу говорить только в предположительном ключе, потому что необходимо проработать, как и что", - отметил он.





Что касается возможности использования российских информационных систем, то министр подчеркнул готовность Беларуси использовать любой эффективный, современный опыт. "Мы не закрыты, не зашорены. И до сегодняшнего дня не стеснялись перенимать опыт у наших коллег в других странах. Например, в Китайской Народной Республике есть интересные вещи, на которые тоже надо посмотреть, проанализировать. Но какого-то слепого копирования или переноса (информационной системы. - Прим. ) не будет. Задача стоит проанализировать и выстроить систему так, чтобы она была удобна и применима в нашей стране", - обратил внимание Сергей Наливайко.





В настоящее время около 88% субъектов хозяйствования взаимодействуют с налоговой службой в электронном виде и подавляющее большинство из них (около 90%) довольны тем, как это происходит. "Мы, конечно, хотели бы, чтобы электронное взаимодействие приближалось к 100%, точно так, как и позитивные оценки", - сказал р оводитель МНС.