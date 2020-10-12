Госконтроль договорился с Минфином: финансовая милиция будет получать вознаграждения за резонансные дела
Комитет госконтроля, Минфин и Минтруда утвердили инструкцию о порядке выдачи вознаграждений сотрудникам органов финансовых расследований КГК и гражданам за активное участие в борьбе с преступностью.
Особенность документа в том, что он не содержит ни критериев, ни сумм поощрений или их границ.
Так, например, в инструкции говорится, что предлагаемые размеры сумм вознаграждения указываются в рапорте на имя председателя КГК в зависимости от конкретного вклада в выявление, изобличение, обезвреживание и задержание лиц, совершивших наиболее опасные, имеющие большой общественный резонанс преступления.
Выдача вознаграждения работнику финансовой милиции или гражданину производится в торжественной обстановке председателем КГК либо директором департамента не позднее месяца со дня издания приказа о выдаче вознаграждения.
11:59 12/10/2020
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