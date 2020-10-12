Банк Японии проведет испытания цифровой валюты
Банк Японии заявил о намерении начать эксперименты с цифровой валютой в начале следующего финансового года. Об этом сообщает японское агентство NHK.
На первом этапе планируется протестировать основные функции цифровой валюты, в том числе способы ее выпуска и обращения.
Второй этап предполагает дополнительные технические эксперименты. После этого Банк Японии может рассмотреть пилотную программу с участием поставщиков платежных услуг и пользователей.
Такое решение было принято после того, как в пятницу семь основных центральных банков согласились с тем, что введение цифровых валют не должно подрывать стабильность цен или денежных систем.
Указано, что Европейский центральный банк и Федеральная резервная система США присоединились к соглашению с Банком Японии.
В то же время, отмечает агентство, Банк Японии заявляет, что «на данный момент у него нет никаких планов по выпуску такой валюты, но ему необходимо изучить возможность более конкретно и практично».
10:12 12/10/2020
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