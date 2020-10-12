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Выпущенный из СИЗО КГБ под домашний арест директор PandaDoc заявил, что хочет открыть новую компанию в ПВТ

При переводе из СИЗО на более мягкую меру пресечения директор PandaDoc Дмитрий Рабцевич в интервью «Белрусь 1» заявил, что хочет для начала встретиться с семьей. Также в планах «построить» новую компанию в ПВТ.

Он считает, что в ПВТ созданы условия для развития и нормальных зарплат. Также Рабцевич отметил, что ИТ-страна в Беларуси уже построена.

...Есть плацдарм, есть знания и навыки сотрудников, есть хорошие условия, в частности декрет ПВТ и льготы, которые позволяют и позволят в будущем развиваться ИТ-отрасли в том векторе, который есть сейчас.
Рабцевич полагает, что нужно разделять политику и бизнес. По его мнению, на встрече с Лукашенко атмосфера была такой, чтобы построить диалог.

Интервью после встречи Лукашенко в СИЗО КГБ государственное телевидение взяло только у Рабцевича и Воскресенского, которые переведены из-под стражи на более мягкие меры пресечения. Комментариев Виктора Бабарико, Лилии Власовой и других в эфире не было. Что касается Дмитрия Рабцевича, которого и арестовывать-то было не за что, то изменение ему меры пресечения явно имело целью подать сигнал "Не уезжайте!" айтишникам, которые массово пакуют чемоданы и готовятся к релокации. 

Если говорить о PandaDoc, то напомним, что в заключении остаются еще трое человек.

Видео бесед корреспондентов с Рабцевичем и Воскресенским показаны не полностью. Видны монтажные склейки.
"Белорусский партизан"
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