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Прогноз по валютам: что будет с долларом после обещанной властями стабилизации

Прошлая неделя запомнилась белорусам снижением курсов доллара и евро. При этом белорусский рубль умудрился укрепиться даже сильнее российского. Что происходит на валютном рынке и чего ждать от курсов валют на новой неделе, в комментарии Myfin.by рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.


– На внешних валютных рынках самой сильной валютой за прошедшую неделю оказался российский рубль, а самой слабой – доллар.
Так, евро подорожал к доллару за неделю с 1,1730 до 1,1790, или на 0,5%.

Российский рубль укрепился сразу к двум иностранным валютам. Доллар к российскому рублю подешевел с 78,1 до 77,0, или на 1,4%. Евро подешевел с 91,6 до 90,9 российского рубля, или на 0,9%.

Настоящим лидером прошедшей недели оказался белорусский рубль, потому что ему удалось немного укрепиться даже к выросшему российскому рублю. В результате к белорусскому рублю подешевели все три иностранные валюты. Доллар потерял 1,41%, евро подешевел на 0,9%, российский рубль снизился на 0,04%.

В итоге валютная корзина подешевела на 0,63%. Это уже шестая неделя подряд укрепления белорусского рубля к корзине валют. И уже шестая неделя подряд укрепления белорусского рубля к российскому.

На этой неделе можно ожидать снижение доллара и евро. При этом российский рубль может незначительно укрепиться к белорусскому.

К концу недели доллар может снизиться до 2,54 белорусского рубля.

При этом евро может стоить 3,01 белорусского рубля.

А российский рубль может подорожать до 3,31 белорусского рубля за 100 российских.
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