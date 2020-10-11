У БЕЛАЗа появилась собственная брендовая одежда и аксессуары









Как рассказали Marketing.by представители "Ростмарк", пока они занимаются разработкой и реализацией одежды, обуви, сувениров и другой продукции под брендом "БЕЛАЗ", но в дальнейшем планируют предложить сотрудничество и другим предприятиям (МТЗ, "Волату" и проч.):





"Почему бы не показывать гражданам нашей страны и ближнего зарубежья, что у нас есть интересного. Зачем играть с модельками "Катерпиллера" или "Вольво", когда есть свое и не хуже?"

В интернет-магазине shopbelaz.by сейчас представлены рюкзаки, чемоданы, ключи, брелоки, разнообразная одежда, рулетки и даже чехлы для телефонов. А также - рабочие ботинки. В перспективе команда "Ростмарк" планирует запустить оффлайновый магазин.