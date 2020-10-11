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У БЕЛАЗа появилась собственная брендовая одежда и аксессуары

У завода БЕЛАЗ появилась собственная брендовая одежда и аксессуары, которые можно приобрести в интернет-магазине. Разработкой концепции и ассортимента занималось ООО "Ростмарк" - дочерняя компания дилера БЕЛАЗА.

  


Как рассказали Marketing.by представители "Ростмарк", пока они занимаются разработкой и реализацией одежды, обуви, сувениров и другой продукции под брендом "БЕЛАЗ", но в дальнейшем планируют предложить сотрудничество и другим предприятиям (МТЗ, "Волату" и проч.):

"Почему бы не показывать гражданам нашей страны и ближнего зарубежья, что у нас есть интересного. Зачем играть с модельками "Катерпиллера" или "Вольво", когда есть свое и не хуже?"
 
В интернет-магазине shopbelaz.by  сейчас представлены рюкзаки, чемоданы, ключи, брелоки, разнообразная одежда, рулетки и даже чехлы для телефонов. А также - рабочие ботинки. В перспективе команда "Ростмарк" планирует запустить оффлайновый магазин.
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