В АПК появляются организации, которых раньше не было

Таких организаций, хоть и меньшего размера, успешно преодолевающих административно-территориальные рамки, становится все больше. И если в мире уже давно известны транснациональные корпорации, то мы в масштабах своей небольшой страны можем говорить о появлении организаций, которых раньше в АПК практически не было, — трансрайонных и трансобластных, пишет СБ





Пример. Крупный агрохолдинг, специализирующийся на производстве мяса птицы, захотел расширить производство. Но закупать зерно на корм дорого, лучше производить свое. Однако земель, которые ему можно было бы передать, не оказалось ни в своем, ни в соседнем районах. Предложили на другом конце области. Согласился и взял сразу 25 тысяч гектаров.