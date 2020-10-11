Пандемия Covid-19 на 5 лет ускорила рост глобального рынка e-comerce





Пандемия, вызванная Covid-19, изменила привычную жизнь и ускорила многие тенденции. Самые большие преобразования произошли на рынке E-commerce. Согласно новым данным IBM Retail Index в США, пандемия ускорила переход от физических магазинов к цифровым покупкам примерно на пять лет. Так в оффлайн-рознице США наблюдается значительный спад посещаемости.





В первом квартале 2020 года продажи классических оффлайн-ритейлеров снизились на 25%. Во втором квартале падение составило до 75%. За год снижение продаж физической розницы ожидается более чем на 60% за год. Между тем, согласно прогнозам, в 2020 году объем электронной коммерции вырастет почти на 20% по сравнению с 2019 годом.





Пандемия коронавируса вынудила миллионы людей оставаться дома и покупать онлайн. В результате маркетплейсы и интернет-магазины испытали во втором квартале этого года беспрецедентный рост трафика, он был даже выше пиковых посещений в дни распродаж.





Чистый объем продаж крупнейшего в мире онлайн-ритейлера Amazon увеличился во втором квартале 2020 года на 40% до $88,9 млрд по сравнению с $63,4 млрд во втором квартале 2019 года. За этот квартал Amazon получил прибыль в размере $5,2 млрд, что стало крупнейшей квартальной прибылью за всю 26-летнюю историю компании.





В сентябре Amazon в четвертый раз с начала пандемии масштабно набирает дополнительный персонал, на этот раз компания объявила о наборе 100 тыс человек для работы на складских и производственных площадках для сбора, упаковки и доставки товаров к покупателям.





Выручка еще одного мирового монстра в сфере онлайн-торговли – китайской Alibaba Group за квартал, закончившийся 30 июня 2020 года, выросла на 34% до $21,7 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Операционная прибыль за квартал составила $4,9 млрд, что на 42% больше в годовом выражении. Комментируя блестящие итоги квартала, руководство компании признало, что ускорению роста показателей способствовала пандемия.





Онлайн-продажи Walmart во втором квартале 2020 года выросли на 97%, сеть Target увеличила продажи по доставке на 273%. Драйверами продаж стали алкоголь, товары для дома и продукты питания (рост на 16%, 14% и 12% соответственно), при этом спрос на одежду значительно снизился.





В 2019 году объем розничных продаж электронной коммерции во всем мире составил $3,53 трлн., в 2022 году он вырастет до $6,5 трлн., прогнозирует Statista.