Об этом пишет dev.by со ссылкой на Reuters.

Подразделение обеспечивает техподдержку 4,6 тысяч клиентов в 115 странах мира, а портфель имеющихся у него заказов оценивается в $60 млрд. Новую компанию с черновым названием NewCo на основе него образуют до конца 2021 года, в ближайшие месяцы будет сформирована её структура управления. Издержки на отделение и функциональные преобразования оцениваются примерно в $5 млрд.





Штат новой компании с годовой выручкой в $19 млрд будет достигать 90 тысяч человек. Сейчас в IBM работает более 352 тысяч сотрудников. Оставшаяся под её крылом часть бизнеса приносит $59 млрд годового дохода.



