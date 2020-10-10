В Смолевичах обсудят детальный план территории «Великого каня»





С планом территории можно будет ознакомиться с 12 по 26 октября в Смолевичском райисполкоме с 8:00 до 17:00, а презентация проекта состоится 15 октября в 16:00 в зале Смолевичского городского дома культуры.





Разработанный проект занимает площадь 459,72 га на землях индустриального парка.





Во время проведения общественного обсуждения проекта участники вправе направлять организатору (Смолевичскому райисполкому) письменные замечания и предложения, в том числе о наиболее рациональных способах реализации проекта. Участники общественного обсуждения имеют право проводить профессиональную независимую экспертизу выставленного на общественное обсуждение проекта, результаты которой направляются в орган государственной экспертизы.







