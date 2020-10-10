Завидное постоянство хот-дога. Как изменились цены в 2020 году?

Казалось, какой спусковой механизм мог заставить цены ползти вверх? Но это случилось. Чтобы остановить «необоснованный рост цен», в самый разгар пандемии понадобилось принять постановление № 30 (от 15 апреля 2020 года), в котором был указан перечень социально значимых товаров. Цены на рыбу, масло сливочное, муку, масло подсолнечное, рис, хлопья, макаронные изделия, хлеб, свинину и говядину, яйцо, молоко, детское питание, овощи, чай черный стали регулироваться государством, пишет "Вечерний Брест".





- Ограничения по необоснованному росту цен касались не только главного управления торговли и услуг, но и производителей, - рассказывает начальник отдела ценовой политики Брестского облисполкома Елена Якимович. - Производители не могли поднять отпускную цену на товар, а торговые предприятия устанавливали минимальную надбавку. С введением этого постановления по некоторым товарам не только не был допущен рост, но и произошло снижение цен. По состоянию к декабрю прошлого года цены изначально снизились на свинину, кур, полуфабрикаты из мяса птицы, яйцо куриное, соль, муку, хлеб ржаной.





Тем не менее, в текущем году к августу цены неизбежно поднялись. На сегодня несколько увеличилась средняя цена на свинину - в связи с увеличением закупочных цен в августе. Заметный рост цен на продовольственные товары, прежде всего, связан с изменением курса доллара. Все продукты импортного производства дали «плюс» к цене прошлого года и предыдущим месяцам 2020-го. В августе на 4 % повысились цены на рыбу мороженую (тресковые, скумбриевые), на 12 % - на сельдь соленую. Рис подорожал на 12 процентов, импортные макаронные изделия - на 5 процентов.





На непродовольственную группу товаров государственное регулирование не вводилось. В этом сегменте рост цен произошел за счет изменения курса доллара. По данным Белстата, индекс потребительских цен на одежду и обувь составил 104,74 процента к декабрю 2019 года, электроприборы - 109,09 процента, мебель и предметы домашнего обихода - 103,45 %. Часто в этом сегменте рост цен происходил за счет повышения отпускной цены - предприятиям Беларуси установлен годовой индекс роста цен в 5 процентов, и они охотно пользуются своим правом повышать цены в этих пределах.





Курс доллара изменил цены на топливо, а значит, повлиял на рост цены на электроэнергию, транспорт, логистические услуги. Для юридических лиц повысилась стоимость коммунальных услуг.





Кусочничать не накладно

Полупустые столовые тоже «добились» повышения цены на свои услуги. Стоимость обеда в столовой выросла на 5,2 процента. Ужин в ресторане подорожал на 3,4 %. Зато практически не выросла цена на продукцию ресторанов быстрого питания - гамбургеры, хот-доги, пиццы остались в пределах той цены, которая устанавливалась в декабре прошлого года. Поистине королевское место в списке товаров ежедневного потребления занял кофе. Напиток даже на какое-то время вошел в перечень товаров, к которым было применено «недопущение необоснованного роста цен», но потом кофе из этого ряда исключили. Несмотря на импортное происхождение, кофе удалось удержать в рамках прежних цен, средняя стоимость напитка продемонстрировала рост всего на 3 процента. 2,7-3 рубля - средняя цена американо.





Услуги ЖКХ

В 2020 году население Беларуси оплачивает чуть более 83 процентов затрат на оказание услуг ЖКХ, считает правительство. Так как страна стремится к тому, чтобы граждане оплачивали эти услуги на 100 процентов, ежегодно их цена увеличивается. Причем два последних года повышение стоимости большинства услуг ведется с 1 января, а с 1 июля происходит перерасчет за отопление и подогрев воды.





В процентом соотношении подорожавшие услуги ЖКХ выглядят так:





электричество - на 8,9 %;

капитальный ремонт жилого дома - на 29,9 %;

канализация - на 21,4 %.





Брестская область стоит особняком по тарифам на холодное водоснабжение. Тарифы на воду у нас меньше, чем в других регионах страны, кроме Минска. Это связано с тем, что брестчане уже сегодня возмещают затраты на потребление холодной воды полностью. С учетом рентабельности цена на воду для жителей Брестчины установилась на 2,9 % ниже, чем в других областях Беларуси.





Курение вредит вашему здоровью

На табак в нашей стране устанавливаются максимальные цены. Тем не менее, он завидно растет в цене. За 8 месяцев 2020 года средняя цена на табачные изделия отечественных производителей выросла на 9,4 процента. На импортные табачные изделия - на 9 %.





Верхней планки для стоимости алкоголя в Беларуси тоже нет. В этом сегменте цены удерживает от взлета только жесткая конкуренция. В среднем цены на алкоголь выросли на 4 процента: на коньяк - 2 %, на водку - на 2,4 %, вино - 5 %. Самым востребованным оказалось пиво - рост цены на пенный напиток в 2020 году составил 8 процентов.





Как выживают «ипэшники»?

- В последние годы перешла на отечественный товар, - рассказывает председатель совета предпринимателей рынка ЦУМ Елена Кустус. - Вещи беру у производителей Бреста и Гродно. В основном мой ассортимент - брюки и пальто. С ростом валюты сразу заметно поползла вверх отпускная цена. Если сравнивать с аналогичным сезоном прошлого года, брюки подорожали на 15 процентов, а пальто - на 10. Рынок в связи с пандемией почти что замер. Покупателей очень мало, всплеск был только накануне учебного года. Очень грустно, что закрыты границы, мои коллеги не могут обновить товар, работают на остатках.





В непростое положение попали предприниматели, которые привозили в Брест исключительно импортный товар. Например, наш собеседник несколько лет привозит прокладки и подгузники для взрослых. В основном они попадают из России и Польши - обе страны для нас официально закрыты.





Импортеры, дающие заработок мелкому бизнесу, в этом сегменте являются монополистами. Когда курс доллара подскочил до 2,90, оптовики моментально стали взвинчивать цены. Несмотря на то, что после доллар сдулся до первоначальных 2,65, к прежней цене оптовые компании уже не вернулись. Сегодня их позиция - ожидание. Мелкому бизнесу импортный товар поступает со скидкой, однако новая высокая цена является в прайсе точкой отсчета. Обидно, что российский производитель чаще всего не желает работать с предпринимателем напрямую, предпочитая крупную компанию с ее возможностью «переваривать объемы». В своей стране такой монополист устанавливает рыночную цену. Это ведет к удорожанию эксклюзивного товара. На поверку в польском магазине подгузники для взрослых компании «Сени» на 30 процентов дешевле, чем аналогичный товар, взятый у белорусской компании-импортера.