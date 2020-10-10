«Ни хорошее, ни плохое». Как оценивают свое положение предприниматели

Центр экономических исследований BEROC презентовал результаты июльского и сентябрьского опросов. Участие в них приняли 100 случайным образом отобранных владельцев малого и среднего бизнеса.

Этот год для представителей бизнеса будет более сложным, чем 2015-й и 2016-й, прогнозируют эксперты, пишет "Завтра твоей страны".





— Ситуация в бизнесе, вызовы, с которыми он сталкивался на конец августа-начало сентября, вернулись к тревожному состоянию восхода первой волны коронавируса в Беларуси. Причиной этому стала социально-политическая обстановка, — отметил Родион Морозов, старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC во время дискуссии «Вызовы-2020. Результаты опросов бизнеса».





В целом «ни хорошим, ни плохим» назвали положение своего предприятия 58% респондентов, очень плохим — всего 3%. И это почти в шесть раз меньше, чем в мае, который был самым сложным для небольших и средних компаний. В июле ощущался определенный оптимизм. Однако короткое затишье сменилось трудным в экономическом плане августом.





Что тревожит бизнес





В сентябре бизнесмены назвали три основные проблемы: падение спроса на внутреннем рынке, нестабильность национальной валюты, рост дебиторской задолженности и неисполнение партнерами своих обязательств.





Падение спроса отразилось на выручке предпринимателей: 58% из них отмечают ее снижение. У каждого десятого выручка снизилась более чем на 40%. Но у 13% — даже увеличилась.





Не обошла стороной малые и средние предприятия и непростая ситуация с кредитами, когда значительно увеличилось по сравнению с предыдущими месяцами количество отказов банков в выдаче новых кредитов. С такой проблемой, согласно последнему опросу, столкнулись 13% компаний (4% и 7% в июне и апреле соответственно).





На одном из десяти предприятий обострилось положение с производительностью труда, которая снизилась из-за общественно-политической ситуации.





— Только 2% бизнеса (в опросе были представлены разные отрасли) находятся в процессе релокации. 4% задумывались на конец августа — начало сентября, 63% не видят такой необходимости, 31% не планирует, потому что их бизнес нельзя никаким образом релоцировать, — рассказал Родион Морозов.





В целом, как отметил эксперт, ситуация в секторе вернулась в апрель-май 2020, но без подушки безопасности и дальнейшей возможности сокращать сотрудников и их зарплаты.





Новые вызовы





Сложней стало выстраивать внешнеэкономические отношения.

— Из-за общественно-политической ситуации партнеры начинают учитывать страновые риски и просят от белорусского бизнеса предоплату. А если поставки идут из Беларуси, то просят оплату по факту. Это создает проблемы с ликвидностью у белорусского бизнеса, — пояснил Родион Морозов.





Также, по его словам, скорее всего, иностранные инвесторы сейчас не рискнут приходить в экономику Беларуси.





Выход есть?





Большинство бизнесменов сокращают второстепенные расходы. Треть предпринимателей ведут переговоры с поставщиками, подрядчиками и арендодателями или ищут новых.





А вот такой способ оптимизации расходов, как увольнение работников, стал менее популярным. Если весной, чтобы пережить кризис, к увольнению сотрудников прибегали 15,8% бизнесменов, то в сентябре — в три раза меньше. Реже стали отправлять работников в отпуска за свой счет: в мае такая практика была практически на каждом третьем малом и среднем предприятии, в сентябре — уже только на каждом двадцатом.

Большинство опрошенных (36%) не представляют, когда ситуация в отрасли, сложившаяся в связи с распространением COVID-19, вернется в нормальное состояние. Хотя 9% верят, что все закончится в течение 2−3 месяцев.





— В сентябре по сложностям, с которыми столкнулся бизнес, белорусские МСП вернулись на уровень гребня первой волны пандемии. Вторая волна пандемии, которую официально Минздрав уже анонсировал, может нанести еще больший ущерб для белорусского бизнеса, чем предыдущая, — полагает Родион Морозов.





38,8% опрошенных компаний верят, что после коронавируса получится вернуться на прежний уровень и работать в старом формате. 20% заявили, что намерены формировать более значимую подушку безопасности, 11,5% считают, что интернет станет основным каналом продаж и взаимодействия с клиентами, еще 10,5% видят потенциал для сокращения лишних функций и персонала.





По мере выхода из непростого экономического положения 2020 года бизнес намерен ориентироваться не столько на эффективность, сколько на устойчивость, предпринимая меры, которые позволили бы с меньшим ущербом пережить следующий кризис.





Самые желанные меры поддержки





В результате опроса выяснилось, что самое большое бремя для бизнеса — выплаты в ФСЗН. Отмена или субсидирование этих обязательных платежей оказали бы самое значительное влияние на способность бизнеса выжить в ближайшие три месяца (34% предприятий продержались бы больше трех месяцев). Следующие по важности меры — отсрочка выплат по кредитам (24%) и сокращение или отсрочка расходов на аренду (23%).