Миллиарды долгов





Долги госпредприятий растут постоянно и угрожающе. Обнародованные данные за первые 7 месяцев 2020 года настораживают: несмотря на указ об «особом порядке списания курсовых разниц в 2020-2022 гг.», крупные и средние убыточные предприятия по сравнению с прошлым годом более чем в 6 раз нарастили убытки. У этих компаний они за этот период составили 4,663 млрд рублей, пишет Myfin.by





Некогда бывшие лидерами и гордостью промышленности предприятия машиностроения (те же МАЗ, МТЗ, БелАЗ) 7 месяцев работали в убыток, который в итоге (даже несмотря на костыль в виде указа №159, позволяющий временно спрятать часть потерь) составил 282,6 млн рублей. Чтобы был понятен уровень обвала – за тот же период 2019 года прибыль составила 486,1 млн рублей.





На 1 августа суммарные долги компаний «по выпуску машин и оборудования» (ядро отрасли – МТЗ и БелАЗ) составили 7,556 млрд рублей, по выпуску транспортных средств и оборудования (лидер – МАЗ) – 4,359 млрд рублей. С начала года они выросли на 10,1% и 10,9% соответственно.





Но, по мнению Дмитрия Сыча дела обстоят еще хуже.





Реальная картина – в отчетах по МФСО





– Вся реальная информация доступна, – она отражается в отчетности по МФСО. Просто обычно большинство экспертов обращают внимания не на эти документы, а на цифры, появляющиеся после «традиционных» отчетов, сделанных в бухгалтериях.





Дело в том, что существуют законодательные акты, сильно искажающие реальную картину. Например, возможность не начислять амортизацию, не списывать курсовые разницы. То есть убытки есть, но делается вид, что их нет.





В итоге рисуются благостные картинки, но через 3 месяца все крупные госпредприятия делают отчетность по МФСО, для чего проходят аудит. И часто подписывают его входящие в большую четверку фирмы, – ведущие мировые компании в этой сфере.





Что в этих отчетах?





– Никто рисковать своим именем не хочет, и в этих отчетах реальные данные. Но кто на них внимание обращает – ведь все уже отчитались? Цифры же озвучены по всем возможным каналам, – «все хорошо», об этом раструбили везде и всюду. Чего смотреть эти реальные данные?





Но практически все крупные госпредприятия рано или поздно выкладывают отчетность по МФСО на своих сайтах, – «Атлант», БМЗ, «Беларусьнефть», «Беларуськалий» и другие. И там все очень печально: по этой отчетности отлично видно, что у многих предприятий не просто долги перед банками.





Во-первых, у них огромнейшие долги: по-моему, у того же «Атланта» уже имущества меньше, чем задолженность перед разными банками и другими кредиторами.





Во-вторых, нет шансов выбраться из этих долгов, потому что предприятия по итогам года постоянно генерируют не прибыль, а убытки! Они хронически убыточны, а не в какой-то период. Это не менее серьезная проблема.





К чему это приводит?





– Эти долги – кредиты банков, и банковская система ждет возврата этих огромных денег. У того же БМЗ за 2015 год был один миллиард рублей убытков – это больше 500 миллионов долларов! Спустить в трубу полмиллиарда надо умудриться… И все понимают, что дождаться возврата маловероятно.





В итоге это становится уже проблемой банковской системы: когда разместивший депозит белорус уверенный в том, что получит еще и проценты, приходит за ним, то банку нечем отдавать деньги – их не вернули госпредприятия.





Необходимы кардинальные меры. Какие?





– К примеру, продажа предприятий, которая будет выглядеть как превращение долгов в уставный капитал и дальнейшая реализация этих «активов». Кому? Скорее всего – россиянам, которые хоть какие деньги заплатят. Тогда у банков появятся деньги, и они рассчитаются по своим обязательствам – с населением и юрлицами.





Каковы иные варианты?





– Деньги нынешней власти нужны – и много. Чрезвычайно много. Может кто и поможет – допустим МВФ даст 20 миллиардов долларов, и власти скажут – «ох, отлегло от сердца…» Но это вряд ли. Важно отметить, что сейчас для продажи госпредприятий крайне неудачный момент – они могут быть проданы лишь за бесценок. Еще два-три года назад можно было говорить о каких-то вменяемых суммах.





Можно было бы помочь этим предприятиям, выделив деньги из бюджета. Но чтобы была расходная статья, должна быть и доходная. А все прекрасно понимают, что второй квартал был провальным по всем показателям: выручки, в том числе экспортной, собираемости налогов и так далее. Будет ли в третьем квартале лучше? Пока предпосылок не видно, – ни о каких прорывах мы не слышали. Даже выехать в тот же Китай директора госпредприятий не могут, чтобы подписать контракты – из-за пандемии и карантина.





Есть еще один вариант – включить печатный станок, напечатать десятки миллиардов рублей, залить их в эти предприятия. Чем это чревато все знают – новым витком девальвации.





Был ли шанс не допустить этого?





– Конечно, если бы был рачительный хозяин, то он должен был бы сделать так: взять у МВФ кредит (потому что он самый выгодный), продержаться и выйти из кризиса. А потом, прокачав эти предприятия, путем отсекания всего ненужного, выводить их на продажу.





Пусть не 100-процентную долю выставляя на торги, а 30, 40% – как в Словении, где огромный и удачный опыт продажи госпредприятий. Там государство не теряло контроль полностью, но при этом предприятия контролируются рынком, и есть корпоративное управление, так как есть заинтересованные инвесторы. И это давление инвесторов требует открытого и прозрачного управления.





Стоит ли ставить крест на хронически убыточных предприятиях?





– Списывать их со счетов не стоит. Чего им не хватает? Прежде всего, недостает оборотов, не хватает маркетинга, банально не хватает умного управления. Потому что ими руководят люди, которые могут управлять лишь небольшим коллективом. Например, строителей.









Безвыходных положений не бывает. Задача простая – привлечь деньги сейчас. Белорусским властям нужны деньги. Очень. И не миллиард долларов, не полтора, а гораздо больше. Чтобы выдержать экономический кризис. Потому что собственность будет, скорее всего, менять владельцев. Сейчас невыгодно продавать госпредприятия, потому что на них самые низкие цены.





И российские олигархи и ориентируются на это, – им интересно купить наши заводы по дешевке, чтобы через несколько лет в 5 раз дороже их продать. Тот же МАЗ – МАНу. Допустим, я какой-нибудь Дерипаска – сейчас бери МАЗ голыми руками, чуть вдуй в него жизни и продавай Вольво, МАНу или еще какому автогиганту в разы дороже.



Что в итоге и как выйти из кризиса гигантам?





– Чтобы не просто вывести крупные госпредприятия из прорыва, а сделать их ликвидным активом, есть хороший вариант. Привлечь финансирование, продержаться, выйти из экономического кризиса, прокачать эти предприятия. Сделать это можно, сменив все руководство.





Берем тот же МАЗ и даем запрос в Германию – на 50 топ-менеджеров, не 10-20, а на 50, чтобы они заняли все ключевые посты и у них был круг общения. И выписываем им такую же зарплату, что они имели. А также даем карт-бланш – делайте все, что необходимо, но за 3 года максимизируйте стоимость компании.





Уверен, за это время они бы вывели наши хронически убыточные предприятия, запускающие руку в бюджет из года в год, на достойный по мировым меркам уровень. А по сравнению с теперешним положением – это был бы выстрел в космос.





И через 3 года деньгами, вырученными за продажу долей, спокойно можно было бы рассчитаться за кредиты. Это — самый простой способ.





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