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Китай раздаст гражданам цифровой валюты на $1,5 млн

Эксперимент продлится всего неделю: граждане должны потратить 10 миллионов юаней.


Национальный банк Китая и власти города Шэньчжэнь начали совместный эксперимент. Китайское правительство планирует ввести цифровую валюту — цифровой юань. 

В рамках проверочного запуска всем участникам акции будет подарено в общей сложности 10 миллионов юаней (около $1,5 миллионов). В рамках акции китайские граждане должны написать заявки на получение подарочных денег по 200 юаней на одно лицо (примерно $30). Деньги получат только 50 тысяч человек, которых определит лотерея.  Эти деньги участники смогут потратить с 12 по 18 октября в одной из 3389 торговых точек, которые согласились принять цифровую валюту. Если на счету получателей после 18 октября останутся подарочные деньги, они будут аннулированы

Эксперимент проводится в пяти районах страны. Для использования валюты не нужно заводить банковский счет — по идее цифровой юань должен заменить наличные деньги. В отличие от современных цифровых платежей, для расчёта цифровым юанем не нужны будут удалённые транзакции. Такая криптовалюта более устойчива к разного рода сбоям в банковских системах.
DEV.by
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