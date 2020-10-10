



"Ни в коем случае речь не идет о ликвидации предприятия, никто такую задачу не ставил. Речь идет об оздоровлении предприятия и его дальнейшем развитии. С учетом имеющихся возможностей в нашем законодательстве и мировой общепринятой практике есть возможность проведения санации. Чтобы предприятие вышло на те позиции, которые у нас были запланированы по объемам производства и результатам финансово-хозяйственной деятельности, и, самое важное, чтобы мы сохранили созданный коллектив. То есть речь о закрытии предприятия не идет", - отметил Игорь Субботин.





По его словам, на предприятиях холдинга есть необходимое оборудование и технологии, чтобы продолжать производственный процесс. "Важнейший момент: мы конкурируем с мировыми лидерами по комплексному оснащению для гидрофикации современных машин, - сказал председатель Совета директоров. - Чтобы обеспечить соответствующее качество, сервис, требуется время. Сегодня мы уверены, что осилим эту дорогу".





"Самое важное, почему мы уверены, что санация даст результат, - спрос на продукцию наших предприятий. Сегодня на всех трех предприятиях холдинга производится высокотехнологичная продукция, которая ранее не выпускалась ни в Беларуси, ни в странах СНГ, - пояснил Игорь Субботин. - Сейчас либо завершается подготовка к серийному выпуску новых изделий, либо мы находимся на этапе заключительных испытаний. С учетом растущего спроса, несмотря на проблемы на фоне пандемии, мы уверены, что сможем увечить объемы выпуска продукции".





Как сообщил председатель Совета директоров, планы по санации обсуждались в коллективах предприятий, основные кредиторы - белорусские банки - присутствовали на судебных заседаниях и поддержали проведение санации.





Производство по делу об экономической несостоятельности ООО "Салео"- управляющая компания холдинга" начато в июле нынешнего года. В настоящее время пройден защитный период и открыто конкурсное производство. Судебное заседание назначено на 21 января 2021 года, после этого может быть официально начата процедура санации, уточнил Игорь Субботин. Что касается аналогичного разбирательства по ОАО "Салео-Гомель", то на 3 ноября 2020 года назначено судебное заседание, где будут рассмотрены предложения по возможности включения механизма конкурсного производства и возможности проведения процедуры санации.



