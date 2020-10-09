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Белорусский бизнес осенью откатился к проблемам весны

Белорусские малые и средние предприятия вернулись в проблемную ситуацию первой волны пандемии коронавируса, которая наблюдалась в апреле-мае 2020 года.

Белорусский бизнес осенью откатился к проблемам весны
Однако на этот раз у малых и средних предприятий подушка безопасности отсутствует, пишет Thinktanks.by

Об этом рассказал старший научный сотрудник Белорусского экономического центра BEROC Родион Морозов в ходе прошедшей 8 октября онлайн-встречи в рамках проекта «Открытый диалог по экономическим реформам». Встреча была посвящена изучению на основании опросов вызовов, с которыми столкнулся белорусский бизнес в 2020 году.

Проблемы повторяются


Родион Морозов сравнил 4 волны опросов представителей микро-, малых и средних предприятий, проведенных в апреле, мае, июле и начале сентября.

Выяснилось, что в сентябре бизнесмены сообщили о трех основных проблемах: падении спроса на внутреннем рынке, нестабильности национальной валюты, а также росте дебиторской задолженности и неисполнении партнерами своих обязательств.

По словам Родиона Морозова, в топ-3 сложностей вошли те же самые проблемы, которые возникали у бизнесменов нынешней весной.

«По сути, произошло  определенное возвращение к реальности апреля-мая», - констатировал экономист.

Безработицы не предвидится


При этом он отметил, что бизнес по-прежнему имеет возможности для сокращения каких-то непервоочередных расходов.  И здесь можно увидеть определенные сигналы – к увольнению сотрудников, отравлению их в неоплачиваемыне компании отпуска прибегают все меньше. То есть всплеска безработицы не предвидится.


По словам Родиона Морозова, экономическое положение предприятий и то, как его оценивал бизнес, было наихудшим в мае. Доля тех, кто сказал, что положение предприятия ни плохое, ни хорошее, увеличилась. Восприятие положения предприятия и принимавших в опросе бизнесменов определенно улучшилось.

Больше всего оптимизма было у бизнеса в июле. По сравнению с маем и сентябрем это было своеобразное дно пессимизма.

Самый кризисный год


Однако нынешнее восприятие состояния бизнеса, хуже, чем было в кризисных 2015-2016 годах.

По словам эксперта, скорее всего, этот год будет хуже для бизнеса, чем предыдущие кризисные годы. Причины – эпидемиологическая обстановка и общественно-политический кризис в стране.

Родион Морозов обратил внимание, что большинство опрошенных (36%) затруднились ответить, на вопрос: когда ситуация в отрасли, сложившаяся в связи с распространением COVID-19, вернется в нормальное состояние?

Представителям МСП также был задан вопрос: «По сравнению с ситуацией в начале 2020 года, какие наиболее значимые изменения произойдут на предприятии после завершения пандемии?»

Большинство респондентов (38,8%) ответило, что не изменится ничего.

Откат назад, но без подушки безопасности


В целом, как отметил Родион Морозов, ситуация в секторе МСП вернулась в апрель-май 2020, но без подушки безопасности и дальнейшей возможности сокращать сотрудников и их зарплаты.

«В сентябре по своим проблемам, по сложностям, с которыми столкнулся бизнес, белорусские МСП вернулись на уровень гребня первой волны пандемии. В этой связи вторая волна пандемии, которую официально наш Минздрав уже анонсировал,  может нанести еще больший ущерб для белорусского бизнеса, чем  предыдущая», - предположил Родион Морозов.

 Что касается реакции бизнеса на общественно-политическую ситуацию и проблемы, которые могут быть с ней связаны, то, по словам экономиста, из общения с представителями бизнеса можно понять, что им сложнее стало вести внешнеэкономическую деятельность.

«Импортеры начинают учитывать страновые риски. Если это поставка в Беларусь, то у белорусского бизнеса, скорее всего, попросят предоплату.  Если это поставка из Беларуси за границу, то часто предложат оплату по факту», - сообщил экономист.

 Также, по его словам, скорее всего, иностранные инвесторы сейчас не рискнут приходить в экономику Беларуси.


 
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