Белорусский бизнес осенью откатился к проблемам весны

Однако на этот раз у малых и средних предприятий подушка безопасности отсутствует, пишет Thinktanks.by





Об этом рассказал старший научный сотрудник Белорусского экономического центра BEROC Родион Морозов в ходе прошедшей 8 октября онлайн-встречи в рамках проекта «Открытый диалог по экономическим реформам». Встреча была посвящена изучению на основании опросов вызовов, с которыми столкнулся белорусский бизнес в 2020 году.





Проблемы повторяются





Родион Морозов сравнил 4 волны опросов представителей микро-, малых и средних предприятий, проведенных в апреле, мае, июле и начале сентября.





Выяснилось, что в сентябре бизнесмены сообщили о трех основных проблемах: падении спроса на внутреннем рынке, нестабильности национальной валюты, а также росте дебиторской задолженности и неисполнении партнерами своих обязательств.





По словам Родиона Морозова, в топ-3 сложностей вошли те же самые проблемы, которые возникали у бизнесменов нынешней весной.





«По сути, произошло определенное возвращение к реальности апреля-мая», - констатировал экономист.





Безработицы не предвидится





При этом он отметил, что бизнес по-прежнему имеет возможности для сокращения каких-то непервоочередных расходов. И здесь можно увидеть определенные сигналы – к увольнению сотрудников, отравлению их в неоплачиваемыне компании отпуска прибегают все меньше. То есть всплеска безработицы не предвидится.







