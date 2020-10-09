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Казахстан предлагает внедрить в ЕАЭС единую цифровую платформу в налоговой и таможсфере

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предлагает сформировать в рамках ЕАЭС "налогово-таможенное пространство доверия" на основе интеграционной цифровой платформы и электронного взаимодействия налоговых и таможенных органов, сообщила пресс-служба премьера.

"В данном случае еще большую актуальность приобретает предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о проработке возможности создания общей товарораспределительной сети с заинтересованными странами союза. Учитывая географическое расположение наших стран, ЕАЭС вполне может стать "торговым хабом" между Европой и Азией", - сказал Мамин, на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване в пятницу.

В этой связи Мамин предложил масштабировать модель создаваемой в Казахстане национальной товаропроводящей системы и сформировать Евразийскую товаропроводящую систему.

Премьер-министр Казахстана отметил необходимость сосредоточения усилий на создании евразийских интеллектуальных транспортных систем, что позволит наиболее эффективно использовать существующую инфраструктуру и оптимизировать расходы перевозчиков и производителей товаров.

Глава правительства также выступил с инициативой создания в ЕАЭС совместных опорных испытательных лабораторий на стратегических пунктах пропуска, что позволит существенно снизить расходы на подтверждение соответствия продукции требованиям третьих стран, отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, участники заседания рассмотрели проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, ход работы по развитию трансграничной электронной торговли, устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС, отчеты об исполнении бюджета ЕАЭС за прошлый год, бюджет ЕАЭС на 2021 год.

"Приняты распоряжения о совместных мерах развития экспорта и совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса на 2020-2021 годы", - говорится в сообщении.
"Интерфакс"
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