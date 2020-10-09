В работе мобильных приложений нескольких банков произошли сбои

Клиенты банков не могут совершить платежи, валютно-обменные операции и другие.





- В связи с большим количеством проводимых в данный момент операций возможны перерывы в работе интернет-банка и мобильного приложения Prior Online. В случае возникновения ошибки рекомендуем повторить попытку входа позже, - сообщает пресс-служба Приорбанка.

Над устранением технического сбоя уже работают специалисты всех банков, которые столкнулись с неполадками. Как быстро им удастся решить проблему, не сообщается.

С проблемами столкнулись и пользователи приложения Беларусбанк.





Напомним, что ранее атаку на банки анонсировали киберпартизаны.