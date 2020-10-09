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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

В работе мобильных приложений нескольких банков произошли сбои

Мобильные приложения Альфа-Банк, БСБ Банк и Приорбанк работают с перебоями.

 
Клиенты банков не могут совершить платежи, валютно-обменные операции и другие. 
 

- В связи с большим количеством проводимых в данный момент операций возможны перерывы в работе интернет-банка и мобильного приложения Prior Online. В случае возникновения ошибки рекомендуем повторить попытку входа позже, - сообщает пресс-служба Приорбанка.
 
Над устранением технического сбоя уже работают специалисты всех банков, которые столкнулись с неполадками. Как быстро им удастся решить проблему, не сообщается.
 
С проблемами столкнулись и пользователи приложения Беларусбанк.

Напомним, что ранее атаку на банки анонсировали киберпартизаны.
Blizko.by
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