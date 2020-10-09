ПВТ принял сегодня 83 новые компании

Наблюдательный совет Парка высоких технологий одобрил принятие в ПВТ 83 компаний. Из них 2/3 — это новички, созданные в 2019–2020 годах. В том числе 76 компаний работают в Минске и столичном регионе, 3 — в Гомеле, 2 — в Бресте. Из Могилева и Полоцка в ПВТ просятся по одной компании.