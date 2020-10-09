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ПВТ принял сегодня 83 новые компании

Наблюдательный совет Парка высоких технологий одобрил принятие в ПВТ 83 компаний. Из них 2/3 — это новички, созданные в 2019–2020 годах. В том числе 76 компаний работают в Минске и столичном регионе, 3 — в Гомеле, 2 — в Бресте. Из Могилева и Полоцка в ПВТ просятся по одной компании.


Резидентами ПВТ пожелали стать шесть центров разработки зарубежных корпораций.

Так, «АйТиЭйч Девелопмент» намерена развивать платформу SOLO — решения в сфере телемедицины.

«Вебби Технолоджис» займется разработкой приложения Veranstaltungsbutler, ориентированного на провайдеров курсов, семинаров и мероприятий, находящихся на территории Германии.

Израильская «ФОРТВИЖН» будет создавать одноименное комплексное решение для повышения маркетинговой эффективности веб-сайтов и мобильных приложений.

«Бизнес Солюшинс Лаб Бел» в качестве центра разработки группы компаний BSL (Россия) в числе прочего планирует разрабатывать ПО для техобслуживания воздушных судов.

Транспортная компания «БелСимТех» продолжит разрабатывать имитационно-моделирующие системы для обучения транспортного персонала (авиа, морского, наземного, метро и др.).

Новые резиденты ПВТ пришли в парк также из логистики, электронной коммерции, игровой индустрии, медицины, финтеха, аудита, консалтинга.

Сегодня Парк высоких технологий предоставил особый налоговый режим 969 компаниям.
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