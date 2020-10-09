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Против руководства украинского "Нафтогаза" возбуждено дело о госизмене

Против руководства украинской государственной компании "Нафтогаз" возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Об этом сообщил  председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, который тоже является фигурантом дела.

В этот же день Антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что подозревает менеджмент "Нафтогаза" в хищении газа на сумму 730 млн гривен (около 22 млн евро).

Согласно версии следствия, в 2016-2017 годах "Нафтогаз" поставил газ двум тепловым энергоцентралям (ТЭЦ) во Львовской области по цене, существенно ниже рыночной. ТЭЦ получили сверхприбыль, а "Нафтогаз" - соответствующий убыток.

По словам Коболева, компания воспринимает это дело как "очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии", а сам он "сбился со счета уголовных дел против компании". В Украине за госизмену может грозить лишение свободы на срок от 12 до 15 лет, передает DW.

На этой неделе Государственная аудиторская служба Украины также выявила нарушения в работе "Нафтогаза" более чем на 225 млрд гривен (6,7 млрд евро). В результате этих нарушений мог быть нанесен ущерб на сумму 75 млрд гривен (2,25 млрд евро).
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