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Беларусбанк предупредил клиентов о новом способе мошенничества

Беларусбанк предупредил клиентов о новом способе мошенничества и порекомендовал не давать данные платежных карт в ответ на подозрительные запросы.


Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

«Для получения доступа к вашим персональным данным мошенники используют один из популярных мессенджеров, где якобы от имени Беларусбанка (с изображением логотипа) предлагают для отмены операции оплаты, которую вы не совершали, предоставить данные вашей платежной карты. Не вступайте со злоумышленниками в переписку», – говорится в сообщении.

В банке уточнили, что их работники ни при каких обстоятельствах не запрашивают у клиентов разного рода коды и пароли. Причем это касается не только сообщений в мессенджерах, но и телефонных звонков.

«Просим вас быть внимательными и в случае поступающих вам телефонных звонков якобы от имени представителя банка. Если у вас появилось хоть малейшее подозрение на то, что вы имеете дело со злоумышленником, прекратите разговор и наберите официальный номер контакт-центра – 147», – напомнили в банке.
"Белорусский партизан"
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