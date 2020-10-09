



Самым богатым белорусом по итогам 2019 года, согласно этой методологии, стал основной владелец Smail Holding (76% в капитале) Владимир Стаецкий. Он впервые попал в рейтинг и сразу занял в нем 6-е место с заработанными за год 8,74 млн евро.





Smail Holding, оборот которого составил 105,4 млн евро, является частью группы компаний «Е100», занимающейся реализацией топлива через собственную топливную карту и оказанием разнообразных услуг водителям. Группа оперирует в нескольких странах бывшего СССР и Евросоюза. Ее владельцами называются почетный консул Франции в Бресте Леонид Стаецкий, его сын Владимир и другие члены этой семьи.





46-47-е места достались по итогам прошлого года совладельцам даугавпилсской компании Regula Baltija Ивану Шумскому и Юрию Рогожинскому. Белорусские бизнесмены и основатели одного из крупнейших мировых бизнесов по разработке и производству верификационных приборов Группы компаний «Регула» заработали в Латвии по 1,29 млн евро. В Regula Baltija им принадлежит по 40%, оборот компании в 2019 году составил 10,5 млн евро, а чистая прибыль – 3,21 млн евро.





Наконец, замыкает топ-50 самых успешных иностранных инвесторов в Латвии Валерий Случко. Владелец контрольной доли в фармацевтическом дистрибуторе Biki Group заработал в прошлом году 1,22 млн евро.





Что касается лидера рейтинга, то им стал уроженец Минска и владелец одного из крупнейших в мире удобренческих бизнесов россиянин Дмитрий Мазепин. В Латвии ему принадлежат доли в трейдинговых и стивидорных компаниях Uralchem Trading, Ventamojaks и Riga FertilizerTerminal, на которых бизнесмен заработал 27,49 млн евро прибыли.





В тройку самых успешных инвесторов вошли также литовец Нериюс Нума (в этом году основной владелец розничного конгломерата Maxima изменил свою фамилию) и представитель России Алексей Мордашев. Нериюс Нума заработал на латвийских активах 26,30 млн евро, Алексей Мордашов на доле в компании Severstal Distribution – 15,28 млн евро.





Среди фигурантов топ-50 находятся также граждане и подданные Израиля, США, Исландии, Ирландии, Украины, Германии, Китая, Нидерландов, Дании, Канады, Румынии, Узбекистана, Швейцарии и Армении.