Польская компания купила консервный завод в Брестской области





В Столинском районе продан Горынский агрокомбинат. Его владельцем стало ООО «Рольник» – компания с иностранным капиталом, зарегистрированная в этом же районе, сообщает БелТА





Предприятие было выставлено на торги как единый имущественный комплекс и продано с третьей попытки за 9,3 млн рублей. Четверть суммы покупатель уже уплатил. Оставшаяся часть будет вноситься равными долями с индексацией до 2025 года.





Новый собственник обязуется в течение пяти лет сохранить основной вид деятельности завода, среднесписочную численность работающих и номинальную среднемесячную зарплату на уровне, который был на момент продажи предприятия.





Польская компания «Рольник» имеет консервные заводы в Европе, а также опыт делового сотрудничества с Горынским агрокомбинатом. Фирма размещала здесь заказы на выпуск продукции под своей торговой маркой.



