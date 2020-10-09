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Польская компания купила консервный завод в Брестской области

Новый собственник предприятия собирается наращивать объемы производства, что предполагает увеличение численности работников.


В Столинском районе продан Горынский агрокомбинат. Его владельцем стало ООО «Рольник» – компания с иностранным капиталом, зарегистрированная в этом же районе, сообщает БелТА.

Предприятие было выставлено на торги как единый имущественный комплекс и продано с третьей попытки за 9,3 млн рублей. Четверть суммы покупатель уже уплатил. Оставшаяся часть будет вноситься равными долями с индексацией до 2025 года.

Новый собственник обязуется в течение пяти лет сохранить основной вид деятельности завода, среднесписочную численность работающих и номинальную среднемесячную зарплату на уровне, который был на момент продажи предприятия.

Польская компания «Рольник» имеет консервные заводы в Европе, а также опыт делового сотрудничества с Горынским агрокомбинатом. Фирма размещала здесь заказы на выпуск продукции под своей торговой маркой.
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