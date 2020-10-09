В Минске были презентованы результаты июльского и сентябрьского опросов малого и среднего предпринимательства в рамках проекта «Открытый диалог по экономическим реформам», пишет ej.by





Как заметил старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Родион Морозов, топ проблем, с которыми столкнулся бизнес в сентябре, по сути соответствуют тем проблемам, которые были у субъектов хозяйствования и в апреле-мае, когда Беларусь активно накрыла первая волна пандемии коронавируса.





«Это падение спроса на внутреннем рынке и нестабильность национальной валюты», – рассказал эксперт.





Правда, обратил внимание он, в августе бизнес еще и пожаловался на такую проблему, как рост дебиторской задолженности и неисполнение партнерами своих обязательств.





Предсказуемо столкнулся сектор МСП в сентябре и с получением кредитов в банке.





«И хотя малый и средний бизнес не так часто, как крупный и государственный, обращается в банк за поддержкой, тем не менее, 13% предприятий в сентябре (в июне – 4%) не смогли получить кредит», – рассказал Родион Морозов.





О снижении производительности труда из-за общественно-политической обстановки в августе рассказали 10% опрошенных компаний сектора МСП.





В свою очередь, три четверти компаний не ощутили проблем с ликвидностью, поскольку ими привлекались финансовые ресурсы собственников.





«Напомню, что государство призывало открыть «кубышки» в условиях пандемии, – отметил Морозов. – При этом я не хочу сказать, что бизнес действовал так, потому что откликнулся на этот призыв. Скорее всего, это был наиболее простой и доступный способ справиться с проблемой».

Хуже всего – в мае

По оценкам самого бизнеса, хуже всего он себя чувствовал себя в мае. В июле восприятие экономической ситуации заметно улучшилось.





Например, в мае, оценили свое положение как «плохое» 16,8% предприятий, а в сентябре всего 3%. Однако, как отметил эксперт, бизнес все равно переживает сейчас ситуацию неопределенности.





Между тем, как выяснилось, бизнес по-прежнему имеет ресурсы для сокращения каких-то не первоочередных расходов. Например, в августе к таким мерам, как увольнение сотрудников, отправление в отпуска без сохранения заработной платы, сокращение заработной платы, прибегает все меньшее число субъектов малого и среднего бизнеса.





«И это достаточно положительный сигнал. Он говорит о том, что всплеска безработицы здесь пока не ожидается», – обратил внимание Морозов.

20% будут формировать подушку безопасности

Исследователи также спросили представителей МСП, планируют ли они релокацию или смену юрисдикции. Так, согласно результатам опроса, только 2% бизнеса отметили, что сейчас находятся в процессе релокации, 4% задумываются над этим, 63% не считают это необходимым, а 31% не планирует, потому что их бизнес нельзя релоцировать.





Примечательно, что большинство представителей малого и среднего предпринимательства уверено, что после пандемии ничего в их работе не изменится и можно будет работать по-старому (38,8%).





При этом пятая часть опрошенных (20%) планирует после окончания пандемии формировать бОльшую подушку безопасности на подобные случаи. На взгляд Родиона Морозова, это подтверждает мнение ряда экспертов о том, что в ближайшее время бизнес будет ориентирован не на эффективность, а на устойчивость.





Также 11,5% представителей МСП считают, что после пандемии интернет станет основным каналом продаж и взаимодействия с клиентами. 10,5% уверены, что произойдет сокращений лишних функций и персонала.





Резюмируя итоги опроса, эксперт BEROC заметил, что ситуация в секторе МСП в сентябре вернулась к ситуации, которая наблюдалась в секторе в апреле-мае, но уже без подушки безопасности и возможности сокращать сотрудников и зарплаты.



