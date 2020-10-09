EPAM выплатил бонусы на обустройство домашнего офиса









В компании напомнили, что во всем мире объявлена вторая волна коронавируса. Чтобы сократить количество контактов, компания переносит сроки возвращения в офисы предварительно на начало нового года и просит сотрудников по возможности работать дома.





«Чтобы вы могли сделать свой домашний офис более комфортным, EPAM учредила специальный WFH-бонус для всех сотрудников, которые были оформлены в компанию до 1 октября (за исключением сотрудников EPAM Anywhere, субконтракторов и пре-продакшн специалистов). Бонусы будут выплачены вместе с зарплатой за сентябрь. Деньгами можно воспользоваться на своё усмотрение», — сообщили сотрудникам.





На начало августа в EPAM по всему миру работало больше 36,4 тысячи сотрудников (в том числе 10+ тысяч в Беларуси). На выплату бонусов компания могла потратить более 9 миллионов долларов (на белорусский офис — 2,5+ миллиона долларов).



