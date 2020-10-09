Премьер-министр Беларуси направился в Ереван для участия в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь главы белорусского правительства Александра Исаева.









Планируется, что главы правительств стран ЕАЭС обсудят актуальные вопросы функционирования Евразийского экономического союза, включая проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, регулирование трансграничной электронной торговли, а также ход исполнения актов союза. Особое внимание будет уделено санитарно-эпидемиологической ситуации и реализации комплексного плана по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний в странах союза. Кроме этого, Евразийская экономическая комиссия представит информацию о реализации "дорожной карты" по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза в 2018-2019 годах и о состоянии взаимной торговли между странами-членами в 2019 году.



