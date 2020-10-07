







То есть, население выступает чистым покупателем долларов и евро уже десять месяцев кряду. Но, по крайней мере, нынешнему сальдо уже сильно далеко до того, которое было зарегистрировано в августе.





Напомним, в декабре было плюс 43,1 млн, в январе – плюс 44,8 млн, в феврале – плюс 128 млн, в марте – плюс 279,4 млн, в апреле – плюс 69,5 млн, в мае – плюс 58,8 млн, в июне – плюс 77,7 млн, в июле – плюс 215,7 млн, в августе – плюс 622,1 млн.





Всего за январь-сентябрь физлица купили валюты на 7 613,7 млн долларов, продали – на 6 063,2 млн, разница составила плюс 1 550,5 млн.





Предприятия-резиденты в сентябре стали чистыми продавцами. Покупка в указанном месяце – 1 901,9 млн, продажа – 1 950,9 млн, сальдо – минус 49,0 млн.





С начала года цифры по резидентам – 17 284,9 млн, 15 936,4 млн и плюс 1 348,6 соответственно.





Предприятия-нерезиденты традиционно остались в числе чистых продавцов. В сентябре они купили валюты на 20,2 млн, продали – на 71,9 млн, сальдо – минус 51,7 млн.





За январь-сентябрь цифры по нерезидентам – 196,2 млн, 603,7 млн и минус 407,5 млн соответственно.