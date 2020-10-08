Богданкевич: У нового премьер-министра мне нравится только фамилия

– На днях министр экономики Александр Червяков заявил, что ВВП Беларуси за пять лет может вырасти более чем на 20%. Хотя еще несколько месяцев назад премьер Роман Головченко уверял, что правительство сохраняет цель увеличить ВВП до 100 млрд долларов к 2025 году.





– В последнее время объем белорусского ВВП был в районе 60 млрд долларов. Можно посчитать, но, конечно, 100 млрд долларов – это не 20% роста.

Но я считаю, что вообще не нужно обращать внимание на подобные заявления правительства: они не основаны на какой-либо продуманной программе, расчетах по инвестициям, выпуску новых видов продукции и т.д.





Вместо этого мы, к сожалению, видим, что IT-отрасль, которая тянула экономику вперед, сегодня разваливается. Айтишники как прогрессивные люди хотят политических перемен, демократии, рыночной экономики и по этим причинам стали теперь неугодными для властей.





Еще удивляет, что в правительстве, похоже, не учитывают ситуацию с пандемией коронавируса. Считаю, что сегодня вообще невозможно делать какие-либо прогнозы по экономике.





– Новое правительство во главе с Романом Головченко трудится уже 4 месяца. Как вам его работа?





– В новом премьер-министре мне нравится только фамилия: у одной из моих племянниц также фамилия Головченко. А так каких-то реальных действий я за ним не заметил.





Не видел предложений Головченко по реформам, изменению управления госсектором, попытки решить проблему убыточности и закредитованности предприятий и т.д. Он же не предлагает ничего.









– Это очередные ляповые заявления. Он же мелет всякую ахинею, чепуху. Чего Лукашенко только не говорил: что спас Беларусь, что соседняя Польша чуть ли не погибла, потому что у нее не было Лукашенко.





Он же не напоминает, что в 90-е мы и Польша были примерно одинаково голодными. Но сегодня у них средняя зарплата больше 1100 евро, а у нас менее

500.





Еще недавно посмотрел цифры: средняя пенсия у поляков в перерасчете на белорусские рубли – более 1600. А у нас – 400 с гаком. Видно же какое отставание возникло из-за управления Лукашенко.







