Власти США ужесточили выдачу рабочих виз





Об этом сообщается на сайте Министерства внутренней безопасности страны, передает РБК.





После вступления новых правил в силу сократится число «специальных профессий» для найма иностранных рабочих. Эти правила распространятся на треть всех иностранцев, которые пребывают в США на основании рабочих виз, и вступят в силу через 60 дней после его публикации в Федеральном реестре.





Согласно данным министерства, в США более полумиллиона неиммиграционных виз было использовано для замены американских рабочих, что привело к снижению заработной платы в ряде отраслей и к стагнации заработной платы в некоторых профессиях.





«Эти последние усилия по выдаче виз H-1B служат частью более широкой цели администрации Трампа по защите американских рабочих», — говорится в заявлении ведомства.





Визы H-1B предназначены для того, чтобы позволить работодателям заполнить пробелы в рабочей силе и оставаться конкурентоспособными в мировой экономике, однако теперь их выдача вышла за эти рамки, зачастую нанося ущерб работникам США, говорится в заявлении ведомства.





По словам исполняющего обязанности госсекретаря Чада Вольфа, США вступили в эпоху, когда экономическая безопасность стала неотъемлемой частью национальной безопасности страны.





«Проще говоря, экономическая безопасность — это безопасность страны. В ответ мы должны сделать все, что в наших силах, в рамках закона, чтобы на первом месте стоял американский рабочий», — добавил Вульф.





Президент США Дональд Трамп ввел ограничения на выдачу рабочих виз в июне текущего года. Он заявил, что из-за экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, ряд временных рабочих виз «представляют необыкновенную угрозу для занятости» американцев.





В этой связи президент США поручил приостановить до конца 2020 года визы следующих категорий:





H-1B, позволяющие работать в США иностранным квалифицированным специалистам, в основном в сфере технологий;





H-4 для членов семей обладателей виз H-1B;





H-2B, сезонные рабочие визы;





L-1 для служебного перевода внутри компании для руководителей, менеджеров и специалистов; они также позволяют перейти из иностранной компании в дочернюю или филиал в США для работы на временной основе;





J-1 для участников ряда программ культурного и профес онального обмена.





В то же время те работники, кто уже находится в США, под введенные ограничения не попали.