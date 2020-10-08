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Власти США ужесточили выдачу рабочих виз

Власти США приняли решение об ужесточении выдачи неиммиграционных рабочих виз H-1B, которые предназначаются для высококвалифицированных рабочих.


Об этом сообщается на сайте Министерства внутренней безопасности страны, передает РБК.

После вступления новых правил в силу сократится число «специальных профессий» для найма иностранных рабочих. Эти правила распространятся на треть всех иностранцев, которые пребывают в США на основании рабочих виз, и вступят в силу через 60 дней после его публикации в Федеральном реестре.

Согласно данным министерства, в США более полумиллиона неиммиграционных виз было использовано для замены американских рабочих, что привело к снижению заработной платы в ряде отраслей и к стагнации заработной платы в некоторых профессиях.

«Эти последние усилия по выдаче виз H-1B служат частью более широкой цели администрации Трампа по защите американских рабочих», — говорится в заявлении ведомства.

Визы H-1B предназначены для того, чтобы позволить работодателям заполнить пробелы в рабочей силе и оставаться конкурентоспособными в мировой экономике, однако теперь их выдача вышла за эти рамки, зачастую нанося ущерб работникам США, говорится в заявлении ведомства.

По словам исполняющего обязанности госсекретаря Чада Вольфа, США вступили в эпоху, когда экономическая безопасность стала неотъемлемой частью национальной безопасности страны.

«Проще говоря, экономическая безопасность — это безопасность страны. В ответ мы должны сделать все, что в наших силах, в рамках закона, чтобы на первом месте стоял американский рабочий», — добавил Вульф.

Президент США Дональд Трамп ввел ограничения на выдачу рабочих виз в июне текущего года. Он заявил, что из-за экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, ряд временных рабочих виз «представляют необыкновенную угрозу для занятости» американцев.

В этой связи президент США поручил приостановить до конца 2020 года визы следующих категорий:

H-1B, позволяющие работать в США иностранным квалифицированным специалистам, в основном в сфере технологий;

H-4 для членов семей обладателей виз H-1B;

H-2B, сезонные рабочие визы;

L-1 для служебного перевода внутри компании для руководителей, менеджеров и специалистов; они также позволяют перейти из иностранной компании в дочернюю или филиал в США для работы на временной основе;

J-1 для участников ряда программ культурного и профес онального обмена.

В то же время те работники, кто уже находится в США, под введенные ограничения не попали.
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