



Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей назвал его знаковым примером производственной кооперации с Брянщиной.





— В этом году планируется реализовать в адрес «Брянсксельмаша» 800 единиц техники на сумму более 4 миллиардов российских рублей, — подчеркнул Соловей.





Однако по данным ФНС России, финансовое положение у «Брянсксельмаша» еще сложнее, чем у его основного собственника — «Гомсельмаша». Чистые активы брянского завода на начало 2020 года составляли 4 235 860 российских рублей. Если перевести в доллары, становится понятно, что долги превышают стоимость активов примерно на $67 млн. Все дело в сильном снижении продаж: за последние три года выручка СП «Брянсксельмаш» уменьшилась с 6,5 млн российских рублей до 2,8 млн.





Напомним, в первом квартале чистые активы «Гомсельмаша» впервые приняли отрицательное значение, писал Флагшток. Это видно по бухгалтерии: чистый убыток на 260 млн рублей. Такие убытки привели к тому, что сумма чистых активов составляла уже более 200 млн рублей. Это самое крупное предприятие по численности в городе — там работает больше 8 тысяч человек.



