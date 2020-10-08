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Кооперация убыточных. В Гомеле обсудили совместное предприятие «Брянсксельмаш» и «Гомсельмаш»

27–28 сентября проходил 7 форум регионов Беларуси и России. В Гомеле встречались делегации Брянской и Гомельской областей во главе с губернаторами. Главы регионов обсуждали взаимное сотрудничество, отдельно остановились на совместном белорусско-российском предприятии ЗАО СП «Брянсксельмаш», передает «Гомель Online».


Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей назвал его знаковым примером производственной кооперации с Брянщиной.

— В этом году планируется реализовать в адрес «Брянсксельмаша» 800 единиц техники на сумму более 4 миллиардов российских рублей, — подчеркнул Соловей.

Однако по данным ФНС России, финансовое положение у «Брянсксельмаша» еще сложнее, чем у его основного собственника — «Гомсельмаша». Чистые активы брянского завода на начало 2020 года составляли 4 235 860 российских рублей. Если перевести в доллары, становится понятно, что долги превышают стоимость активов примерно на $67 млн. Все дело в сильном снижении продаж: за последние три года выручка СП «Брянсксельмаш» уменьшилась с 6,5 млн российских рублей до 2,8 млн.

Напомним, в первом квартале чистые активы «Гомсельмаша» впервые приняли отрицательное значение, писал Флагшток. Это видно по бухгалтерии: чистый убыток на 260 млн рублей. Такие убытки привели к тому, что сумма чистых активов составляла уже более 200 млн рублей. Это самое крупное предприятие по численности в городе — там работает больше 8 тысяч человек.
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