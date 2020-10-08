Скончался Михаил Иоффе, легендарный брестчанин, бывший директор «Брестгазоаппарат»
«Вечерний Брест» сообщил о смерти легендарного горожанина, бывшего директора «Брестгазоаппарата» Михаила Иоффе. До своего дня рождения он не дожил пару дней - 9 октября Михаилу Фадеевичу исполнилось бы 88 лет.
Родился Иоффе в 1932-ом году в Минске в семье журналиста, но по стопам отца не пошел - выбрал механический факультет политеха. В 1954-ом году по распределению попал на ремонтно-механический завод в Бресте, где сделал карьеру от инженера до главного инженера, а после преобразования завода в «Брестгазоаппарат» в 1970-ом году и вовсе возглавил предприятия. Во главе именитого «Гефеста» находился до 2006-го года.
У Михаила Иоффе множество наград и достижений, но в интервью он говорил, что относится к ним очень спокойно: «Никогда не показывал своего удостоверения почетного гражданина города, никогда не надевал своих наград, и в очередях стою, как все».
10:34 08/10/2020
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