Состояние богатейших людей мира выросло за три года до $10,2 трлн

"На конец июля 2020 года общее состояние миллиардеров достигло $10,2 трлн, достигнув нового максимума после V-образной динамики. Этот уровень превышает предыдущий пик в $8,9 трлн, достигнутый в конце 2017 года [рост на 19,1%]. В настоящее время насчитывается 2189 миллиардеров по сравнению с 2158 в 2017 году", - говорится в материале, передае т ТАСС.





На конец 2019 года состояние миллиардеров составляло менее $8 трлн, на конец 2018 года - $8,5 трлн. В России на конец июля насчитывалось 102 долларовых миллиардера с совокупным состоянием $467,6 млрд, годом ранее их численность составляла 100 человек с состоянием $388,9 млрд.





Аналитики отмечают, что большую часть последнего десятилетия состояние миллиардеров росло независимо от сектора, но за последние два года те, кто в своих бизнес-моделях сделал упор на технологии, вырвались вперед, и пандемия только усилила этот разрыв.





Так, с 2018 года общее состояние миллиардеров, работающих в IT-сфере, выросло на 42,5% до $1,8 трлн, чему способствовал резкий рост акций технологических компаний. Также, общее состояние миллиардеров в сфере здравоохранения увеличилось на 50,3%, до $658,6 трлн, чему способствовали новые разработки лекарств и инновации в диагностике, а также недавно появившиеся средства лечения коронавируса (стандартный период анализа был увеличен, чтобы учесть влияние коронавируса).





На борьбу с пандемией 209 миллиардеров потратили около $7,2 млрд на финансовые пожертвования, промышленные товары и оборудование и другие средства. В отчете отмечается, что благодаря развитой культуре благотворительности в США состоятельные люди там пожертвовали больше, чем в других странах (почти $4,6 трлн). На втором месте по объему пожертвований находится Китай ($678,8 млн). Однако эти цифры могут быть преувеличены из-за культуры раскрытия сумм, направленных на благотворительность, в США, отмечают аналитики компании.





В первые несколько месяцев 2020 года пандемия сильно замедлила рост мировой экономики. За несколько недель в феврале и марте состояние миллиардеров упало на $564 трлн или 6,6% по сравнению с 2019 годом и началом 2020 года, до $8 трлн на 7 апреля 2020 года. Число миллиардеров сократилось на 43 - до 2058.





Больше всего пострадал регион развивающихся рынков (в него входит Россия). Его миллиардеры потеряли 10,1% своего богатства, которое снизилось до $2,2 трлн, а их число сократилось на 36 до 562 миллиардеров.



