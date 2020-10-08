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Белорусская таможня винит Литву: кто виноват в очередях на границе?

Литовская сторона не выполняет взятые на себя обязательства, что привело к очередям грузовиков на границе на территории Беларуси, заявил в среду начальник Гродненской региональной таможни Андрей Ковальчук в эфире телеканала "Беларусь 1".


Более тысячи грузовиков по-прежнему стоят на границе со странами Евросоюза
По его словам, между странами было заключено соглашение, в котором прописывалось количество транспортных средств, которые они обязаны пропускать через границу ежедневно.

"Для того, чтобы предотвратить и нивелировать те негативные последствия, мы регулярно работаем с литовской стороной. Было заключено соглашение о предотвращении чрезвычайных ситуаций, коей сегодняшняя является. Взяли на себя обязательства принимать определенное количество транспортных средств каждая сторона. Для "Каменного Лога" – это не менее 500 транспортных средств. На сегодня мы говорим о том, что это обязательство выполняется крайне нерегулярно, что вызывает рост очередей", - сказал Андрей Ковальчук.

Проблемы с пересечением белорусско-литовской границы большегрузами наблюдаются в последние несколько недель. По данным на сегодняшний день, выезда в Литву на территории Беларуси ждут 280 грузовиков. Больше всего очередь в пункте пропуска "Бенякони", где стоят 150 машин, еще 70 находятся в "Привалке" и 60 в "Каменном Логе".

Также, по данным Государственного пограничного комитета, наблюдаются очереди на выезд в Латвию.
Sputnik
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